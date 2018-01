Õhuseiredivisjon tähistas sünnipäeva rivistusega

Õhuseiredivisjon tähistas neljapäeval Ämari lennubaasis rivistusega oma kahekümnendat sünnipäeva.

Divisjoni ülem major Gerry Karro sõnul on kakskümmend aastat tagasi väikese meeskonnana tegevust alustanud üksus läbinud pika arengutee, edastas kaitseväe peastaap. "Nüüdseks on divisjonist saanud maailmatasemel seire-, juhtimis- ja sidetehnikaga varustatud üksus ning meie õhuväelased on kõrge kvalifikatsiooniga hästimotiveeritud professionaalid," ütles major Karro, kelle sõnul on Eesti õhuväe õhuseiredivisjonist tänaseks saanud NATO integreeritud õhu- ja raketikaitse süsteemi orgaaniline osa.

Õhuseiredivisjon on õhuväe koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mille staap ja õhuoperatsioonide juhtimiskeskus asuvad Ämari lennubaasi territooriumil ning radarpostid Eesti eri piirkondades. Divisjoni üks meeskond paikneb alaliselt Leedus Karmelavas Balti riikide ühises kontrolli- ja ettekandekeskuses.

Divisjoni peamine ülesanne on jälgida Eesti õhuruumi ning panustada NATO õhuruumi kaitse eelhoiatusse. Üksus loodi 1998. aasta 1. jaanuaril.