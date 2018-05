Õiepidu soovib Eestile õnne lillede keeles

Kadrioru pargi 300., Eesti Vabariigi 100. ja lillefestivali 10. sünnipäeva puhul ehivad Tornide väljakut näiteks lennukat vabaduseihalust märkiv sinimustvalge kiik, lipuvärvides lilled ning teravili.

Tänavune rahvusvaheline Tallinna lillefestival avatakse Tornide väljaku pargis 25. mail kell 17, lavale astub ka ansambel Jäääär. Et selleks ajaks valmis jõuda, algab lilleaedade rajamine juba 22. mai hommikul.



Lennukad kiiged ja teravili



Kadrioru pargi juhataja Ain Järve sõnul tähistab lillefestivalgi riigi 100. ja Kadrioru pargi 300. aastapäeva kõrval tänavu ümmargust tähtpäeva, sest sellist ainulaadset festivali peetakse juba kümnendat korda. "Kolmekordsel juubeliaastal ootame Tornide väljaku parki eriti värvikirevaid ja kõrgel tasemel aedu teemadel "Õnnesoov lillede keeles" või "Ajaloo peegeldus aias"," ütles Järve. "Suvi läbi on taas võimalik nautida Tallinnas arenevat parki, kus kõik huvilised saavad näha eri aednike, kunstnike ja üliõpilaste töid kasvamas musta mullaga kaetud platsist fantastiliseks õiemereks."



"Meie hakkame lillefestivalil kujundama õnnesoovi lillede keeles," ütles Kopli ametikooli aianduseriala õpetaja Lea Mäss. "Parima õpilaste kavandatud projekti valisime välja hääletamisega. Kuigi valituks osutus ühe meie õpilase – Maria Simsoni – kavand, on töö teostajaks terve rühm aiandusõpilasi ühiselt."



Aednikuõpilaste rajatud aias hakkab lillede kõrval pilku püüdma ka värvikas kiik. "Õnnesoovid meie riigi juubeliks pole ainult lillede keeles, näiteks saab aias olema ka sinist, musta ja valget värvi istmelauaga kiik," rääkis Mäss. "Liikuvad kiiged märgivad ühtlasi meie lennukat vabaduseihalust. Kiigelaua alla tuleb teravili, näiteks oder. Komisjon hindab töid juulis, nii et selleks ajaks peab teravili täiskõrgusse kasvama. Lipuvärvides tulevad ka lilled – sinised, mustad ja valged. Külastajail on huvitav lilleaedade kasvutempot jälgida algusest lõpuni, kogu suve vältel. Lillefestival on õpilastele ideaalne koht oma loovuse rakendamiseks. Samas oleme vajadusel valmis oma ideid linnailu heaks pakkuma ka väljaspool lillefestivali, näiteks linnaosades lillekompositsioone luues."



Aedade kõrval olevatelt tahvlitelt saab infot idee, kasutatud taimede, aia loojate ja tekkeloo kohta. Kokku rajatakse tänavu 31 aeda, neist kümme välisvõistkonna osavõtul.



Kohal ka türklased



Esindatud on Helsingi, Kerava ja Kotka Soomest, Minsk Valgevenest, Budapest Ungarist, Riia Lätist, Chengdu Hiinast ja Kiel Saksamaalt. Esmakordselt lillefestivali ajaloos on võistlemas Antalya aednikud Türgist.



Lillefestivali aedade vaheteed ehitab AS Tallinna Teed, ringväljaku pindala on 3194 m2.



"Tallinna linn on Tornide väljaku pargis rahvusvahelist lillefestivali korraldanud juba aastast 2009," ütles abilinnapea Kalle Klandorf. "Varasema üheksa aasta jooksul on 17 välisriigi aednikud kujundanud ja ehitanud kokku 57 iluaeda. Eestist on osalenud 89 eri firmat, kooli, ettevõtet, eraisikut, kes on rajanud kokku 191 aeda."



Värviküllaseid aedu saab vaadata kogu suve jooksul, lõpupidu toimub 24. augustil.