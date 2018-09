Õiguskantsleri aus ülestunnistus

Õiguskantsler Ülle Madise ütles esimese kõrge riigiametnikuna otse, et mõned seadused võimaldavadki meil inimesi laial skaalal eeluurimise alla võtta.

Riigikogu ees aastaülevaatega esinedes tõi Madise näiteks korruptsioonivastase seaduse, kus toimingupiirangud on määratletud segaselt: "Nüüd eeldatakse, et iga inimene peab suutma ise tõlgendada, kas tema tegu on keelatud või lubatud. Normist või ühestki normi seletusest ta sellele küsimusele vastust ei leia." Me ei tohi lubada isegi seda muljet, et küll organid teavad, keda on vaja karistada, märkis Madise. Tema hinnangul on Eesti õiguskorras tekkimas tendents, kus saab öelda, et "on inimene, leiame ka paragrahvi". Vähemalt on tegemist ausa ülestunnistusega, millest edasi on seadusandjatel võimalik liikuda olukorra parandamise suunas.