Õiguskomisjon toetas Andres Parmase saamist riigi peaprokuröriks

"Usun, et Andres Parmas suudab rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet ning juhtida prokuratuuri kindlakäeliselt ja erapooletult nagu see on nõutav ka tema varasemas kohtunikuametis," ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Riigikogu õiguskomisjon toetas justiitsminister Raivo Aegi ettepanekut nimetada riigi peaprokuröriks Andres Parmas.

Karilaid märkis, et kandidaadil on olemas tööks vajalikud pädevused.

"Kui isegi taustaks on teadmine, mida ta varasemalt on välja öelnud, siis nüüd on see otsus riigikogu käes ja kui valitsus selle kinnitab, siis on ta peaprokurör viieks aastaks," ütles Karilaid. "Mina tunnustasin teda selle eest, et inimene ei ole oma maailmavaadet varjanud – ole sa kohtunik või prokurör, tegelikult kõik omavad mingit maailmavaadet. Ta kinnitas, et oma tööd teeb ta professionaalselt."

Karilaid meenutas, et Andres Parmas on olnud Isamaa erakonna liige ja ta on erinevate erakondade kohta halvasti öelnud.

"Sealhulgas eriti ka Keskerakonna kohta, nii et pigem ongi hea, kui me ei pane sinna inimest, kes näiliselt mängib erapooletult, aga tegelikult on selge poliitilise silmavaatega," rääkis Karilaid. "Nüüd me vähemalt teame ja eeldame seda, et oma tööd suudab ta teha professionaalsusest lähtuvalt ja eelkõige võrdse kohtlemise põhimõtet järgides. Selliste kaalutlustega ta ametisse sai määratud – viis õiguskomisjoni liiget olid poolt ja kolm olid erapooletud."

Õiguskomisjoni reformierakondlastest liikmed jäid hääletusel erapooletuks, viidates kandidaadi juhtimiskogemuse puudumisele.

Vastavalt prokuratuuriseadusele nimetab riigi peaprokuröri ametisse valitsus justiitsministri ettepanekul, olles ära kuulanud Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Riigikogu õiguskomisjoni kolm reformierakondlast jäid neljapäeval pärast peaprokuröri kandidaadi Andres Parmasega kohtumist olnud hääletusel erapooletuks, sest Kaja Kallase sõnul ei andnud Parmase esinemine kindlust.

Õiguskomisjoni liige Kaja Kallas kirjutas sotsiaalvõrgustikus Facebook, et Reformierakond jäi sel hääletusel erapooletuks, sest "Andres Parmas on küll tunnustatud jurist, kuid inimestega töötamise osas on tal kogemused napid ja ka esinemine selles osas esialgu kindlust ei andnud".

"Minu arvates on õigusriigile ohtlik, et nii kõrge ametikoha kandidaat tuleb poliitilisi kanaleid pidi, sest järgmiseks lähevad vahetamisele EKRE ministrite all töötavate ametite juhid - näiteks kaitsepolitseiamet ja PPA - ja siis on see uks juba avatud," kirjutas Kallas.