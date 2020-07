Mupo Haabersti piirkonna inspektorid Talehh Gusseinov ja Anastassia Mäe on juba pikemat aega proovinud tabada eakamat meesterahvast, kes Õismäel kortermajade akende all kohalike elanike meelehärmiks linde toidab. Paar korda on inspektoritel õnnestunud meest näha, aga mupo vormis inimesi silmates on ta kiiresti majja jooksnud. Inspektorid on hakanud teda naljatamisi omavahel "linnumeheks" kutsuma.

Mupo Haabersti piirkonna inspektorid Talehh Gusseinov ja Anastassia Mäe on juba pikemat aega proovinud tabada eakamat meesterahvast, kes Õismäel kortermajade akende all kohalike elanike meelehärmiks linde toidab. Paar korda on inspektoritel õnnestunud meest näha, aga mupo vormis inimesi silmates on ta kiiresti majja jooksnud. Inspektorid on hakanud teda naljatamisi omavahel "linnumeheks" kutsuma.

Mõned päevad tagasi õnnestus inspektoritel linnumees siiski otse teolt tabada. Mees oli välja tulnud kahe kilekotitäie toiduga, mida ta enda ümber kokku lennanud lindudele loopis ja seda inspektorite keelule vaatamata otsustavalt jätkas. Osapoolte vahel arenes umbes selline kahekõne:

Inspektor: Tere lugupeetud härra, palun lõpetage kohe lindude toitmine – see on keelatud!

Linnumees: Ei ole siin midagi keelatud.

Inspektor: Kas te ei ole kuulnud – Tallinnas on keelatud vabalt elavate lindude ja loomade toitmine? Selline on seadus.

Linnumees: See on rumal seadus, sellist seadust ei ole olemas. Siin on Euroopa Liidu seadus ja see lubab!

Inspektor: Kus need Euroopa Liidu seadused on, kas oskate meid juhatada?

Linnumees: See seadus tühistatakse lähiajal ära, sest see ei ole mõistlik seadus.

Viskab peotäie saiapuru enda ümber keerlevatele tuvidele.

Inspektor: Kui te ei lõpeta oma tegevust, alustame teie vastu väärteomenetlust ja karistame selle raames rahatrahviga!

Linnumees viskab teisest kilekotist kaks peotäie kohale lennanud kajakatele.

Linnumees: See on heategevus!(kõrgendatud hääletoonil) Ärge segage mind!"

Inspektor: See ei ole heategevus. See häirib tõsiselt teisi inimesi. Näete siin on pesukuivatuskoht – kogu ümbrus on väljaheidete ja toidujäänustega ära reostatud!

Linnumees ärritunult: Kuidas linnud linnas toitu saavad?

Inspektor: Linnud lendavad sinna, kust nad ise toitu kätte saavad.

Linnumees: Soome lendavad või!

Inspektor: Soomes ei toideta linde.

Linnumees: Minu vanaema õpetas mulle lindude, loomade ja kivide eest hoolitsemist! Mida teie vanaema teile õpetas?! Rumalad inimesed!

Tühjendab kilekottide sisu lähedal ootavate hakkide suunas ja taandub sajatades maja poole: Rumalad inimesed, et teil häbi pole! Jõuab māja ukseni ja sajatab, seejärel kaob kätt vibutades ukse taha.

Haabersti piirkonna inspektorid tuletavad veelkord meelde vastavalt Heakorraeeskirjale on Tallinnas vabalt elavate lindude ja loomade toitmine keelatud. Ka Korrakaitseseaduse§ 55 keelab avalikus kasutuses oleva asja (antud juhul avaliku ruumi) reostamise.

Vaneminspektor Anastassia Mäe alustas linnumehe suhtes menetlust: "Eesmärk omaette ei ole mitte inimese karistame vaid pigem olukorrale lahenduse leidmine. Oleme juba ühendust võtnud sotsiaalametiga ja probleemist rääkinud. Võib olla tunneb inimene end üksikuna ja leiab lindude eest "hoolitsemisel", nagu ta ise ütleb, lohutust. Siin tulebki olukorda kaaluda ja leida väljapääs nii, et kohalikud elanikud oleksid rahul ja ka eakal inimesel oleks vajadusel kust tuge leida."

Karistusseadustiku § 262. Avaliku korra rikkumine (1) järgi võib avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest karistada rahatrahviga kunisada trahviühikut ehk 400€.