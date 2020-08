Õismäe raba terviserajal toimub sportlik kogupere orienteerumismäng

„Ootame kõiki spordihuvilisi terviseraja Vabaõhumuuseumi tee parklas. Tule julgelt üksi, sõbra või kogu perega ja muuda oma pühapäeva pealelõuna toredaks ja meeldejäävaks elamuseks,“ kutsus Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi.

Järgmisel pühapäeval, 23. augustil algusega kell 12.00 toimub Haaberstis Õismäe raba terviserajal sportlik kogupere orienteerumismäng, mis pakub liikumisrõõmu nii suurtele kui väikestele. Osalemine on tasuta.

Hanimägi tõi välja, et terviserada avati mullu augustis, seega tähistatakse orienteerumismänguga ühtlasi nii raja esimest sünnipäeva kui ka 20. augustil tähistatavat taasiseseisvumispäeva. „Rajale pääseb 12.00 kuni 13.30. Rajale pääsemise aeg on jäetud piisavalt pikk, et tagada osaliste ohutus. Raja läbimisel on vaja kasutada nii kiirust kui nutikust, sest boonuspunkte annavad ka kontrollpunktides olevad valikvastustega küsimused,“ lisas ta.

Hanimägi sõnas, et terviserajast on saanud populaarne ajaveetmise koht ning erinevate üritustega soovitakse inimesi ala veelgi avastama kutsuda. „Õismäe raba terviserada pakub igal aastaajal võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks – valgustatud kolme kilomeetri pikkune terviserada metsa vahel on talvel sobiv suusatamiseks ning muul ajal saab seal harrastada kepikõndi või tervisejooksu,“ ütles linnaosavanem.

Õismäe raba terviserajal on rajatud 4 meetri laiune ning 3260 meetri pikkune sõelmetest kattega kergliiklustee. Raja mugavamaks kasutamiseks on rajatud parklad Vabaõhumuuseumi tee ja Vana-Rannamõisa tee äärde. Terviserajale, parklatesse ning juurdepääsuteedele paigaldatud LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Raja ehitas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning objekti lepinguliseks maksumuseks oli 828 000 eurot. Idee Õismäe rabasse valgustatud terviseraja ehitamiseks käis kohalik Lions klubi välja 2012. aastal. Terviseraja projekteerimise tellis Eesti Terviserajad SA.