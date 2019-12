Õismäe tiigi kaldal avatakse uus valgusinstallatsioon

Täna, 19. detsembril kell 16.00 avatakse Väike-Õismäe tiigi kaldal amfiteatris uus valgusinstallatsioon, mis koosneb kolme eri värvi ja suurusega inglitest.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et linnaosavalitsus panustab senisest enam jõuluvalgustusse ja linnaosa kaunistamisse. "Inglid tiigi ääres on üheks sammuks, et muuta Haabersti veelgi kaunimaks ja atraktiivsemaks nii elanikele kui ka külalistele," ütles linnaosavanem.

Hanimägi lisas, et Väike-Õismäe tiigiala on justkui linnaosa pärl, mis on kujunenud linnaosa keskseks ürituste läbiviimise kohaks ning on elanike poolt läbi aasta aktiivses kasutuses vaba aja veetmiseks. "Uus installatsioon on paigaldatud eesmärgiga tuua tiigi äärde rõõmu ja värvi pühade ajal ka siis, kui ilm jõulutunde teket ei soosi. Loodan, et elanikud suhtuvad installatsiooni heaperemehelikult, et seda ilu jätkuks kaua," sõnas Hanimägi.

Linnaosa vanem kutsus üles kõiki tegema valgusinstallatsioonide juures pilti ning lisama neid sotsiaalmeediasse teemaviitega #Haabersti. Kõikide pilditegijate vahel loositakse uuel aastal välja linnaosa meeneid.

Valgusinstallatsiooni avamisel pakub linnaosavalitsus glögi ja piparkooke.