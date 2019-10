Põhja ringkonnaprokuratuur saatis kohtu ette 15-aastase ja 16-aastase nooruki, keda süüdistatakse augustis Tallinnas Õismäel keskealise mehe surnuks peksmises.

"Noormehi süüdistatakse 20. augustil toime pandud mõrvas. Sellele lisaks süüdistatakse neid ka mai alguses Õismäel toime pandud peksmises ning ühele noormehele on esitatud süüdistus ka augusti alguses Tallinna kesklinnas toime pandud peksmise osas," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas BNS-ile.

Kallase sõnul otsustatakse istungite kinniseks kuulutamine eelistungil ning enne kohtupidamise algust ei ole võimalik süüdistatavate antud ütluste sisu avaldada.

"Alaealised saavad kohtueelse menetluse ajal olla vahistatud maksimaalselt kaks kuud. Praeguseks on nad kohtu alla antud ja tõkendi küsimust arutatakse eelistungil," märkis ta.

20. augusti hommikul leiti Tallinnas Õismäe teel asuva kortermaja juurest 53-aastase asotsiaalse eluviisiga mehe surnukeha, kes kohtuarsti hinnangul suri peksmise tagajärjel.

23. augustil pidas politsei tapmises kahtlustatavad noorukid kinni ning 24. augustil nad vahistati.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul on tegemist kriminaalkorras karistamata, kuid politseile varasemast tuttavate noormeestega.

"Mõlema poisiga on noorsoopolitseinikud varasemalt kokku puutunud. Nad on lõhkunud võõraste vara ning olnud jooksus kodust. Neil on olnud probleeme alkoholi tarvitamisega ning ühel poisil on viimase aasta jooksul olnud kokkupuuteid ka narkootikumidega. Mõlema poisi suhtes on käimas kriminaalmenetlused vägivalla episoodide pärast," ütles Vares.

Politseinikud ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad on aastate jooksul olnud suhtluses poiste ja nende peredega ning läbi on viidud ka kodukülastusi. Üks noormeestest suunati eelmisel aastal alaealistele mõeldud spordiprogrammi SPIN. "Üldiselt on tegu noormeestega, kelle perekondlik taust on ühes või teises mõttes keeruline. Oleme koostöös lastekaitsega püüdnud otsida lahendusi, kuid näeme juba tuttavaks saanud mustrit, kus noormeeste rikkumised on läinud ajas aina tõsisemaks ning tagajärjeks on sedavõrd raske kuritegu," tõdes Vares.