Oktoobris saab varjupaigast musta kassi võtta loovutustasuta

Varjupaikade MTÜs tähistatakse juba viiendat aastat musta kassi kuud, mil mustad kassid loovutatakse uude koju ilma tavapärase loovutustasuta.

Eelmise aasta oktoobris leidis tänu kampaaniale uue kodu 137 kassi. Hetkel on varjupaikades uut kodu ootamas mõnevõrra vähem, ainult 89 musta kassi, kuid kindlasti tasub kampaanialehel kuu vältel silma peal hoida, sest musti kasse lisandub sinna juurde.

Väike must – see on klassika ja alati moes.

"Väike must – see on klassika ja alati moes. Miks siis mustad kassid varjupaikadesse teistest kauemaks kipuvad jääma? Kas tegu on ikka nõiakassiga? Vaadates nõiasaadete populaarsust meie teleekraanidel, oleme sel aastal lootusrikkad, et paljud kassitahtjad soovivad enda kõrvale just veidike salapära ja maagiat. Ei ole midagi kaunimat, kui läikiv-siidine must karv ning selle sees kaks säravat smaragdrohelist või merevaigukarva kalliskivi. Mustad kassid on seda väärt, et lubada endale sellist luksust," avaldab lootust Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi.

Varjupaikade mittetulundusühing loodi 2007. aasta alguses. Varjupaikade MTÜsse on koondunud seitse kodutute loomade varjupaika üle Eesti: Läänemaa, Pärnu, Tallinn, Viljandi, Virumaa, Võru ja Valga. Suurima kodutute loomadega tegeleva organisatsioonina ollakse pühendunud oma piirkondade kahe- ja neljajalgsete kogukonnaliikmete abistamisele. Tegevusaja jooksul on varjupaikadest uue kodu leidnud üle 10 000 looma.