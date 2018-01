Okupatsioonide muuseum pakub täna 14-tunnist muuseumimaratoni

Okupatsioonide muuseumis toimub täna 14-tunnine muuseumimaraton, mis tähendab seda, et maja uksed on avatud 14 tundi järjest – kella 10-st kuni südaööni.

Okupatsioonide muuseumis toimub täna 14-tunnine muuseumimaraton, mis tähendab seda, et maja uksed on avatud 14 tundi järjest – kella 10-st kuni südaööni.

Põhjuse 14-tunniseks maratoniks annab asjaolu, et muuseum on just 14-aastane. Muuseumimaratonil on võimalik tutvuda 2003. aastal rajatud püsinäitustega. Näha saab ka muuseumi kõige esimest temaatilist ajutist näitust, mis annab ülevaate Eesti lähimineviku okupatsioonidest aastatel 1940–1991.

Samuti on avatud muuseumi asutajast rääkiv näitus pealkirjaga "Naine, kes kinkis Eestile muuseumi – Olga Kistler-Ritso". Näitus kõneleb Olga Kistler-Ritso pikast ja sündmusterohkest elust – tema arstiõpingutest ja tööst Eestis, põgenemisest Saksamaale ning sidemetest kodumaaga pärast elama asumist USA-sse.

Ingliskeelse näitusena on avatud "Women are heroes too", mis tutvustab ungari naiste erinevaid rolle Esimeses maailmasõjas.

Külastajatele viiakse 14-tunnisel muuseumimaratonil läbi erinevates keeltes tasuta giidituure:

Kella 11–15 on lastele avatud inforikkad ja põnevad töötoad. Toimub pabernukkude ja kasetohust kirjade meisterdamine ning koomiksite joonistamine nõukaaegsete mänguasjade põhjal. Lisaks viiakse muuseumi püsiekspositsioonis läbi vahva fotojaht, mille käigus tutvuvad lapsed ise näituse ja esemetega.

Kell 19 näevad huvilised 2015. aastal esilinastunud Elmo Nüganeni sõjafilmi "1944".

Õhtu lõpetab Helin-Mari Arder, kes alustab eestimaise muusikaga kell 22.

Sissepääs muuseumimaratonile on soodushinnaga 2 eurot. Alla 9-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

Juba jaanuaris algavad uue püsinäituse loomiseks vajalikud ehitustööd.