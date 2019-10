"Ise olen ka poeet, kirjutan luuletusi ja laule. Tean, kui raske leib see on, tean, et loominguline inimene on alati haavatav ja tihti on naeratuse taga pisarad," sõnas Olesja (40).

"Ma arvan, et meil on suhteliselt palju neid inimesi, kes on seda tiitlit väärt. Kohe tulevad meelde sellised nimed nagu Ivo Linna, Eduard Toman ja Jan Uuspõld. Mõni kultuuritegelane on kindlasti seda tiitlit väärt, sest nende panus on osa nende hingest. Ise olen ka poeet, kirjutan luuletusi ja laule. Tean, kui raske leib see on, tean, et loominguline inimene on alati haavatav ja tihti on naeratuse taga pisarad," ütles Olesja.