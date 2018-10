Oliver Nääs: meil hakkab tekkima mugavusjälitus

"Minu meelest oleme jõudnud ajastusse, kus meil hakkab tekkima selline mugavusjälitus," arvas vandeadvokaat Oliver Nääs. Riigi peaprokurör Lavly Perling aga leiab, et Eestis tehakse jälitustegevust ainult siis, kui muude tõendite kogumine on raskendatud või välistatud.

Kolmapäevases ETV saates "Esimene stuudio" väideldi selle üle, kas meie õiguskaitseorganid teostavad jälitustegevust liiga palju ning kas Eestist on saamas politseiriik, vahendas BNS.

Eestis tehakse jälitustegevust ainult siis, kui muude tõendite kogumine on raskendatud või välistatud, see on range kontrolli alla ja saab toimuda ainult kohtu loal, ütles riigi peaprokurör Lavly Perling.

Perling sõnas, et Eestis puhul võib ta kinnitada: jälitustegevust tehakse ainult nende inimeste üle, kelle kohta on tõendeid, et nad on toime pannud raske kuriteo. Ta tõi välja, et 30 protsenti jälitustegevusest tehakse narkokuritegude ja sama suur protsent korruptsioonikuritegudega seoses.

Perlingu sõnul ei ole Eestis pealtkuulamiste arv tõusnud, vaid olnud aasta-aastalt üsna samasugune ja pigem näitab langustendentsi.

Teine saatekülaline, vandeadvokaat Oliver Nääs märkis, et Eesti seadusandlus võimaldab jälitada 70 protsendi kuritegude puhul ja kui räägime, et jälitama peaks ainult väga rasket kuritegevust, võiks küsida, miks on see protsent nii kõrge.

Nääs ei olnud nõus, et jälitustegevust viiakse läbi ainult viimase abinõu kaalutlusel.

"See on alati argumenteerimise küsimus, kas on võimalik teha mingeid muid menetlustoiminguid või mitte," lausus ta. "Minu meelest oleme jõudnud ajastusse, kus meil hakkab tekkima selline mugavusjälitus."