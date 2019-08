Õlletootjad: juulis enam kui kahekordistus õlle müük põhjapiiril

Eesti Õlletootjate Liidu teatel kasvas tänavu juulis õlle müük Eesti põhjapiiril aastavõrdluses 2,2 korda.

Kogu Eestis müüdi omakorda ligi 45 protsenti rohkem õlut kui möödunud aasta juulis ning siidri ja muu lahja alkoholi müük kasvas 37 protsenti, teatasid õlletootjad.

Õlletootjate juulikuu müüginumbrid näitavad seejuures, et Eesti turg on pärast aktsiisilangetust kiirelt taastumas. Müügitulemustest nähtub, et 2019. aasta juulis müüsid liidu liikmed Eestis ligi 10 miljonit liitrit õlut. Eelmise aasta juulis müüdi 6,9 miljonit liitrit õlut, seega kasv on 45 protsenti.

"Tänu aktsiiside langetusele on tõusnud juba esimesel kuul peale maksulangetust Eestis maksustatavate liitrite maht lahja alkoholi puhul kokku 43 protsenti. See kinnitab vähemalt lahja alkoholi sektoris aktsiisi langetamise positiivset mõju. Ja seda olenemata sellest, et 2018. aasta juuli oli erakordselt soe puhkusekuu," ütles liidu tegevjuht Peeter Võrk.

"Eestis kasvava müügi pealt ei saa teha järeldust, et eestlased on alkoholi rohkem tarbima hakanud. Nagu öeldud on väga suur mõju põhjapiirilt ning suur mõju ka erinevatest piirkondadest Eestis, kus hinnalangetus on kaotanud rahalise motivatsiooni tuua tooteid sisse Läti piirilt," lisas Võrk.

"Ehkki maksulaekumiste osas on vara järeldusi veel teha, siis oleme veendunud, et aktsiiside langetused on riigieelarvele selgelt positiivse mõjuga. Seega on endiselt õige, et piirikaubanduse põhjuseks on puhtalt majanduslikud argumendid," rääkis Võrk.

Eesti Õlletootjate Liit on alkoholitootjate katusorganisatsioon, kes esindab Eesti suurimaid õlle- ja muu lahja alkoholi tootjaid. Liit on Eesti Toiduainetetööstuse Liidu liige ja teeb koostööd ministeeriumite ning tervise edendamisega tegelevate organisatsioonidega.

Müügistatistika on kogutud liikmesorganisatsioonidelt. Õlleliidu liikmete käibe osakaal Eesti turul on üle 90 protsendi.