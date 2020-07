Omavalitsuste teede remonti toetatakse 14 miljoni euroga

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv

Kohalikel omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ettepanekud, millega on kavas teha korda ca 14,1 miljoni euro eest 96 erinevat teed ja tänavat üle Eesti.

Transiittee toetust on kavas eraldada ligikaudu 10,3 ning ettevõtlusega seotud teedele 3,8 miljonit eurot.

Minister Aasa sõnul toob kohalike teede parandamine inimesteni vahetu elukvaliteedi tõusu ning tänane lisatoetus kohalikesse teedesse võimaldab ka eriolukorra tõttu räsitud majandust turgutada. "Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb omavahenditest väheks, mistõttu on juhtumipõhine investeeringutoetus võimaldanud juba aastaid korrastada neid teid, mis muidu ootaksid teadmata tulevikku," selgitas Aas.

Tavaliselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Selle aasta märtsis said kohalikud omavalitsused juba 7 miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Täna valitsuse poolt heakskiidu saanud toetusesse suunatav lisaraha on mõeldud majanduse turgutamiseks ja majanduskriisi ajal riigi rolli suurendamiseks turul.

"Kui otsisime võimalusi, et juba sel aastal suurendada ehitussektori töömahte, siis nägime kohe, et kohalike teede parandamine on üheks võimaluseks. Esmalt kavandasime lisarahastust 5 miljoni euro eest, kuid viimastel nädalatel võtsime ambitsioonikama suuna ning otsustasime jagada toetust omavalitsustelt laekunud kõigile kvalifitseerunud taotlustele, mis tõstis lisarahastuse 14 miljonini," lausus Aas.

Transiitteede korrastamiseks said toetust:

· Elva vald (Pikk tänav);

· Haapsalu (Posti tänava);

· Haljala vald (Tõugu-Joaveski tee);

· Harku vald (Ranna tee);

· Kambja vald (Võru maantee);

· Keila (Haapsalu maantee);

· Kohila vald (Kurtna tee);

· Kohtla-Järve (Kalevi tänav);

· Maardu (Muuga tee);

· Narva (A. Puškini tänav);

· Narva-Jõesuu (Vabaduse ja L. Koidula tänav);

· Nõo vald (Vissi-Peedumäe tee);

· Põltsamaa vald (Viljandi maantee ja Lossi tänav);

· Pärnu (Kõpu-Kavaru tee);

· Rakvere vald (Põhjakeskuse tee, Näituse tänav ja Papiaru tänav);

· Saarde vald (Pärnu, Piiri ja Kantsi tänav);

· Saku vald (Atiku tee);

· Tallinn (Viljandi maantee);

· Tartu (Aruküla tee, Puiestee tänav ja Turu tänav);

· Toila vald (Jaama tänav);

· Tori vald (Tsentraali tee);

· Türi vald (Raadiojaama tänav);

· Valga vald (Lõuna tänav);

· Viimsi vald (Aiandi tee);

· Viljandi (Vaksali tänav);

· Viru-Nigula vald (Uus tänav);

· Võru (Tallinna maantee).

Ettevõtlusega seotud teedele korrastamiseks said toetust:

· Anija vald (Aiandi tänav);

· Harku vald (Tammi tee);

· Hiiumaa vald (Farmi tee, Soovälja tee ja Lauka-Isabella tee);

· Häädemeeste vald (Tööstuse ja Aiandi tänav);

· Jõgeva vald (Tallinna maantee);

· Jõhvi vald (Kaasiku ja Saeveski tänav);

· Järva vald (Tööstuse tee);

· Kastre vald (Aru tee);

· Kehtna vald (Eidapere tee);

· Kihnu vald (Suigu-Abaja tee);

· Kohtla-Järve (Kauba ja Kaevuri tänav);

· Lääne-Harju vald (Leetse tee);

· Lääne-Nigula vald (Antsu ja Kõnnu-Allikmaa tee);

· Lääneranna vald (Vahesoo ja Suuresoo tee);

· Lüganuse vald (Kooli tänav);

· Mulgi vald (Masa-Kuustle tee);

· Narva (Kreenholmi ja Joala tänav);

· Nõo vald (Voika 1 tänav);

· Otepää vald (Kastolatsi tänav ja Laksi-Kolmi tee);

· Paide (Pikk tänav);

· Põhja-Pärnumaa vald (Tööstuse tänav);

· Põltsamaa vald (Pargi tänav ja Jõe tee);

· Põlva vald (Energia tänav);

· Pärnu (Tammuru tehnoküla tee);

· Raasiku vald (Paju tänav);

· Rakvere (Tehase tänav);

· Rõuge vald (Tehnika tänav);

· Saaremaa vald (Aia tänav);

· Saku vald (Tänassilma tee);

· Saue vald (Saidafarmi ja Kuivati tee);

· Setomaa vald (Lillo-Mikitamäe ja Pansionaadi tee);

· Sillamäe (Veski ja Ranna tänav);

· Tartu vald (Viinapruuli ja Raadiraja tänav);

· Tori vald (Lepplaane tee);

· Tõrva vald (Ujula tänav, Kesk tänav ja Linnaküla sisetee);

· Valga vald (Julius Kuperjanovi ja Metsa tänav);

· Viljandi (Hiire tänav);

· Viljandi vald (Alliksaare-Naanu, Orika ja Kõjasaare-Soosaare tee);

· Vinni vald (Rajaküla tee);

· Viru-Nigula vald (Kordoni tänav);

· Võru vald (Palometsa-Umbsaare tee);

· Väike-Maarja vald (Ehitajate tee).

Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.

Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks eraldati aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. Ainuüksi sel aastal eraldab MKM investeeringutoetust ca 21,1 miljonit eurot.