Omniva hakkab pakiautomaate teenindama mitu korda päevas

1. augustist hakkab Omniva enamikke pakiautomaate täitma ja tühjendama mitu korda päevas, kõige populaarsematele automaatidele Tallinnas lisatakse kiirema pakiteenuse huvides ka kolmas teeninduskord.

Omniva pakiautomaadivõrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul tõstab muudatus pakiautomaatide efektiivsust. "Uue teenindusloogika järgi saame ühes ööpäevas pakiautomaatide kaudu väljastada umbes 20% rohkem pakke,"ütles Rööpson.

Rööpsoni sõnul on pakimahtude kasv olnud viimaste aastate jooksul hoogne ja järjepidev. Sellega toimetulemiseks on Omnival abiks ka uus logistikakeskus, kuid võimekuse suurendamiseks tuleb muudatusi teha ka pakiautomaadivõrgus.



Augustist alates kuvatakse Omniva kodulehel ainult pakiautomaatide tühjendamise kellaaegu. Pakiautomaatide täitmine hakkab toimuma päeva jooksul ning enamasti mitu korda päevas. Rööpsoni sõnul võetakse igapäevaselt kasutusele praktika, mida varem on kasutatud vaid jõulude aeg. "Hakkame reaalajas jälgima iga pakiautomaadi kasutatavust ja kui näeme, et mõni automaat on erakordselt populaarne, siis täidame ja tühjendame seda kohe mitu korda päevas,"ütles Rööpson.

Olenemata automaadi populaarsusest viib ettevõte pakiautomaadist teele pandud paki järgmiseks päevaks sihtkohta kogu Eesti piires. Omniva soov on tuua pakiautomaadid kõigile inimestele lähedale, keskendudes asukohtadele, kus on nende jaoks nõudlus ja vajadus. Omnival on Eestis ligi 250 pakiautomaati, Baltikumis aga juba üle 550.