Omniva kasvatab Baltikumi pakiautomaadivõrku

„Oleme möödunud aastatega üles ehitanud suurima pakiautomaatide võrgustiku,“ märkis Omniva pakiautomaadivõrgu juht Indrek Kaus. „Sel aastal laiendame olemasolevaid populaarseid automaate, et suuremaid mahte aastalõpu eel veel paremini ära teenindada.”

Kogu Baltikumis suurendab ettevõte veel käesoleva aasta jooksul oma pakiautomaadivõrku 10% võrra. Eestis lisatakse kappe juba populaarseks osutunud automaatidele.

Kausi sõnul keskendutakse Eesti pakiautomaadivõrgu laiendamise puhul efektiivsuse leidmisele ning pakiliikluse tulipunktidele. „Ühelt poolt võimaldavad vabas õhus asuvad pakiautomaadid klientidel oma pakid mugavamalt ja turvalisemalt kätte saada. Teisalt näeme, et just pakiautomaat on väiksemates asulates kohaliku e-kaubanduse käivitaja,“ ütles Kaus. „Kuivõrd e-kaubanduse kasv ei näi raugevat, siis jätkame pakiautomaadivõrgu laiendamist kindlasti ka tulevikus.“

Uued pakiautomaadid ning lisakapid saavad tema sõnul paika kõige õigemaks ajaks. “Pakisaatmise tippaeg on kiirelt lähenemas ning pakimahud hakkavad peagi taas suurenema. Käesolev aasta on juba näidanud rekordiliselt kõrgeid pakimahte, kuid pakisaatmise kõrghooaeg on veel alles ees,“ lisas Kaus.

Suurem osa uutest kappidest läheb eesoleva laienemise raames Baltikumi suurimale turule Leetu. Tänaseks on Omnival Eestis üle 250 pakiautomaadi ning postiasutustega koos kokku üle 500 pakiväljastuspunkti. Kogu Baltikumis küündib Omniva pakiautomaatide arv ligi 800-ni ning sellega ollakse suurima võrguga teenusepakkuja kõigis kolmes riigis.

Omniva teatel on pakiautomaatidesse saadetavate pakkide arv võrreldes möödunud aastaga kasvanud ligikaudu kahekordseks.