Omniva pakkide arv on seitsme kuuga kahekordistunud

Omniva pakiautomaatidest võeti 2020. aasta esimese seitsme kuuga välja 92 protsenti rohkem pakke kui möödunud aastal sama ajaga, vahendas BNS.

Pakimahu kasv tuleb eelkõige e-kaubanduse ja pakiautomaadi üha kasvavast populaarsusest. "Näeme nii Eesti, Läti kui ka Leedu pakituru pealt, et enam pole tegemist ajutise hüppelise kasvuga. Suured pakimahud, mis kevadise eriolukorraga alguse said, on tulnud, et jääda," ütles Veskimeister.

Veskimeistri sõnul näitasid varasemad prognoosid, et selline e-kaubanduse kasv saabub mõne lähima aastaga. "2020. aasta mõne kuuga on toimunud aastatepikkune hüpe. On selge, et inimesed on e-kaubanduse ja pakiautomaadi eelised enda jaoks avastanud ja need omaks võtnud," ütles Veskimeister.

"Need, kes on veebis ostlemisega hea kogemuse saanud, lähevad ka järgmisi oste veebi tegema ning ei võta selleks enam ette eraldi poekülastust," lisas ta.

Suureneva pakimahuga majandamiseks on Omniva laiendanud populaarsemate pakiautomaatide mahutavust. Pakiäri on Eesti Posti kontserni kõige kiiremini kasvav ärivaldkond. Omniva Baltikumi pakiäri kuue kuu käive moodustas 2020. aasta esimesel poolaastal rekordilised 49 protsenti kontserni käibest. Aasta varem oli vastav protsent samal perioodil 37.

Eriti kiiresti kasvasid Läti ja Leedu tütarettevõtted, mille kuue kuu käive moodustas tänavu 21 protsenti kontserni käibest. Aasta varem oli vastav protsent samal perioodil 12.