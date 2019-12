Omniva täidab pakiautomaate erandkorras ka pühapäeval

Kuna jõuludeni on jäänud veel viimased päevad, siis viib Omniva saadetisi kohale ka pühapäeval, et ka hilja peale jäänud pakitellijate pakid jõuluks kuuse alla jõuaks.

"Viimased jõulueelsed päevad tulevad kõige kiiremad. Kuna meie tublid kullerid täidavad pakiautomaate ka jõuludele eelneval laupäeval ja pühapäeval, siis jõuame kohale toimetada ka neid pakke, mille puhul tellijad oleks muidu hilja peale jäänud," ütles Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister, kelle sõnul jõuab klientideni jõulueelsel nädalal üle 50 000 saadetise iga päev.

"Oleme iga päev eelmise aasta pakirekordeid ületanud. Tänu erinevatele arendustele saame tänavu sama ajaga klientideni toimetada märkimisväärselt rohkem pakke ilma, et peaksime teenuse kvaliteedis või mugavuses järeleandmisi tegema," ütles Veskimeister.

Veskimeistri sõnul on võrreldes eelmise aasta novembriga Omniva võrku lisandunud üle 100 uue pakiautomaadi, mis on abiks pakkide toimetamisel klientideni. "Sellele vaatamata paneme kõigile pakisaajatele südamele, et kui pakk juba postkontoris või pakiautomaadis ootab, siis tasub see esimesel võimalusel välja võtta. Nii saame ka järgmiste klientide pakid kiiresti kohale toimetada," lisas Veskimeister. Viimased pakid toimetatakse jõulude eel saajateni veel kuni 23. detsembrini.

Selleks, et ka kliendid aitaksid kiiremale pakivoole kaasa, loosib Omniva kiiremate pakisaajate vahel välja auhindu. Selleks tuleb pakil järele käia vähemalt nelja tunni jooksul selle ladustamisest.

Kui viimasel jõulueelsel nädalavahetusel käib Omnivas töö praktiliselt ööpäevaringselt, siis jõulupühade ajal ning 1. jaanuaril puhkavad ka usinad postitöötajad ja kullerid, mistõttu pakiautomaatide täitmist ja tühjendamist sel ajal ei toimu. Samuti on neil päeval suletud postkontorid. 23. detsembril teele pandud pakid jõuavad pakiautomaatidesse 27.detsembril, 31. jaanuari pakid aga juba 2. jaanuaril.

Statistika näitab, et aasta kahe viimase kuuga toimetab Omniva kohale tavapärase kolme kuu pakimahu. Jõulueelsetel päevadel kasvavad pakimahud tavapärasest ligi kaks korda suuremaks.