Õnnetused robotniidukitega: äikese otsetabamusest tiiki uppumiseni

"Järjest enam juhtub aga niidukile autoga otsa sõitmist. Kindlasti tasub külla tulnud inimestele mainida, et selline aparaat on aias liikumas või lausa sellekohane silt välja panna," märkis Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt.

"Järjest enam juhtub aga niidukile autoga otsa sõitmist. Kindlasti tasub külla tulnud inimestele mainida, et selline aparaat on aias liikumas või lausa sellekohane silt välja panna," märkis Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt.

Kuigi Eestimaa kodudes on robotniidukid muutunud üha populaarsemaks, siis küllaltki kalli koduabilise ostmisel ei tohiks ära unusta ka selle kindlustamist. Järjest enam on juhtumeid, kui robotniidukile ettevaatamatusest autoga otsa sõidetakse või saab aparaat kahjustada äikeselöögi tagajärjel tekkinud ülepingest. Kord on ka äike otse niidukisse löönud.

Kivirüüt selgitas, et esimese asjana peaks teadma, et robotniiduk läheb tavapärase koduse vara alla, mistõttu tasub oma kodukindlustuse leping üle vaadata, kas see katab koduse varaga seotud kahjusid. Samuti tuleks kontrollida, kas koduse vara kaitse on valitud piisava summa ulatuses, sest robotniidukid kipuvad küllaltki kallid olema. "Tasub ka teada, et enamus robotniidukitega seotud kahjud hüvitatakse koguriskikindlustuse alusel, seetõttu on oluline kodulepingule valida just koguriskikindlustuse kaitse," lisas Kivirüüt.

"Tõsi, robotniidukite puhul aparaat tihti täies mahus isegi kahjustada ei saa. Näiteks on ühed kõige sagedasemad välgutabamuse ülepingest tulenenud kahjud. Ka juhul, kui äikesetabamus on olnud kuhugi kaugemal olevatesse elektriliinidesse või näiteks naaberkrundile. Sellisel juhul piisab tihti seadme emaplaadi vahetusest. Samas on Salvas olnud ka juhtum, kui äike lõi otse aparaati ning põhimõtteliselt oli pilbasteks nii adapter, laadimisjaam kui ka muruniiduk ise," lausus Kivirüüt.

Osalise kahju puhul, näiteks ülepinge, on kahju suurusjärk üldjuhul 20-30% seadme hinnast ehk tavapäraselt ligikaudu 600-1000 eurot.

Salva klientidel on muuhulgas tulnud ka ette, et robotniiduk on tiiki ära uppunud või siis kõrgemalt äärelt alla kukkunud. "Järjest enam juhtub aga niidukile autoga otsa sõitmist. Kindlasti tasub külla tulnud inimestele mainida, et selline aparaat on aias liikumas või lausa sellekohane silt välja panna," selgitas Kivirüüt lisades, et omajagu õnnetusi on juhtunud ka siis, kui niiduk on sõitnud parkiva auto alla ja sinna kinni jäänud. Auto liikuma hakates saab aga niiduk viga.

Kuigi paljud robotniidukid on varustatud alarmidega, siis on Salva klientidel olnud ka niidukite vargusi. Seepärast tuleks kindlasti alles hoida seadme dokumentatsioon, et oleks teada selle seerianumber ja muud vajalikud andmed.

Mitmeid õnnetusi aitab ära hoida see, kui lasta aparaat paigaldada spetsialistide poolt, kes oskavad paremini arvestada, kuhu on tarvis sõiduki liikumist piirata. Sarnaselt televiisorite, arvutite ja muu sarnase tehnikaga tuleks äikesetormide ajal seadme laadimisjaam vooluvõrgust lahti ühendada ning robotniiduk ise ei tohiks olla töörežiimis.