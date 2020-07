ÖÖKLUBI PUHANG! Ööpäevaga lisandus 13 positiivset testitulemust

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 721 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 13 positiivset testi tulemust.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus üheksa positiivset testi tulemust Tartumaale (neist seitse Tartu linna), kaks Harjumaale Tallinnasse ja kaks Ida-Virumaale (üks Narva linna).

Nelja Tartumaa uue juhtumi puhul on juba tuvastatud seos 18. juulil Vabanki ööklubis toimunud peoga. Üks Tallinna juhtum on seotud perekonna ringis nakatumisega (elukaaslane käis 18.07 Vabanki klubis), teise positiivse sõbrad käisid Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel (kuhu viis viiruse isik, kes käis samuti 18.07 Vabanki klubis).

Vabanki puhangus 15 inimest

Hetkel on koos Harjumaal asuvate nakatunutega nn Vabanki puhangus 15 inimest, see arv võib veel kasvada. Ida-Viru nakatunute puhul on ühel juhul Valgevenest sisse toodud juhtumiga ning teisel juhu andis inimene esialgse positiivse proovi haiglasse sattudes, kuid kordustestid olid negatiivsed. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

31. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 4 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 930 inimest. Neist 1 462 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 468 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Seoses Tartus ja Ida-Virumaal piirkondliku koroonaviiruse levikuga oleme sel nädalal SYNLABi proovivõtjate abil tõstnud nendes piirkondades testimisvõimekust.

Tartlastele täiendav testimiskoht

Tartlastele on tänasest (31.07) täiendavalt taas avatud eraldiseisev põhitestimiskoht Qvalitas Arstikeskuse testimistelgi näol A Le Coq spordiareeni kõrval. Proovi saab anda samal või järgmisel päeval kokkulepitud ajal saatekirjaga.

Kolm sammu, kuidas vältida testimisega seotud ise nakatumist ja kaaskodanike nakatamist:

- Testimisele jõuda täpselt kokkulepitud ajal, mitte oluliselt varem ega hiljem

- Koroonakahtlusega isik ei tohi sõita testi tegema ühiskondliku transpordiga

- Soovituslik on minna isikliku maksiga ja desinfitseerida käsi, hoida 2 m vahet

- Juhul, kui esineb koroonaviiruse sümptomeid, tuleb seda öelda testimise aja kokku leppimisel ja sel juhul soovitame kodust proovi andmist (või Tartus autoga ligi pääsetavasse testimiskohta).

Eestis on kokku tehtud enam kui 119 tuhat esmast testi, nendest 2064 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.