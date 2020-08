Ööpäevaga lisandus 11 positiivset testitulemust

"Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 645 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 11 positiivset testi tulemust," teatas tearviseameti meedianõunik Eike Kingsepp.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset tulemust Tartu linna ja 2 Harjumaale (1 Tallinna). Jõgevamaale, Ida-Virumaale ja Lääne-Virumaale laekus igasse ühte 1 positiivne tulemus. 3 positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. 4 uut juhtumit lisandus Vabanki puhangule, teisipäevase seisuga oli selles puhangus kokku nakatunud 33 inimest. Ida-Virumaa juhtum ja Harjumaa juhtum on Hispaaniast sisse toodud. 2 teadmata maakonnaga juhtumi puhul on tegemist meremeestega. Ülejäänud nakatunute puhul käib terviseameti kinnitusel hetkel veel asjaolude täpsustamine.

4. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 4 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 394 COVID-19 haigusjuhtumit 381 inimesega.

Teisipäevase seisuga on tervenenud 1 937 inimest. Neist 1 468 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 469 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervnemise kinnitamist. Eestis on kokku tehtud enam kui 120 tuhat esmast testi, nendest 2091 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.