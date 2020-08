Ööpäevaga lisandus 6 positiivset koroonaviiruse testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1046 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kuue testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 2 positiivset testi tulemust Harjumaale (mõlemad Tallinn), 1 Tartumaale (Tartu), 1 Võrumaale ning 1 Ida-Virumaale. Ühel positiivse testitulemuse andnul puudus rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Ida-Virumaa uue koroonajuhu puhul on tegemist nakatunu lähikontaktsega. Üks koroonaviirusesse nakatunud tallinlane puutus viirusega kokku reisil olles, teise tallinlase nakatumise allikas on hetkel teadmata. Tartu ja Võrumaa juhtumite puhul on nakkusallikas samuti selgitamisel.

16. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 7 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju saadeti üks inimene, uusi COVID-19 haigusjuhtumeid ei avatud. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 398 COVID-19 haigusjuhtumit 385 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 976 inimest. Neist 1 501 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 8,4.

Eestis on kokku tehtud ligi 135 tuhat esmast testi, nendest 2190 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.