Õpilane Marcus Ehasoo: haridus peab käima ajaga kaasas

4.-5. oktoobril toimub juba kuues noorsootöö foorum, mis vaatab üheskoos noortega, millised peaksid olema võimalused tulevastele noortele. Foorumis Noorum jagatakse mõtteid, millised on järgmise 10-20 aasta noortevaldkonna suund, väljakutsed ja eesmärgid.

“Ma olen Marcus, 18aastane, noor,” alustab oma kõnet Marcus Ehasoo. “Aga kas me ikka teame, et noor pole üks kogu ühtede ja samade vaadetega, vaid me oleme erinevad?”

Vanade meetoditega uut ei ehita

Noormees räägib, et tihtipeale püütakse noori lüüa ühe puuga – lumehelbekesed ja kõik noored on süüdi. Vanemad inimesed kipuvad tihtipeale võrdlema noori enda noorusega ning suruma peale enda väärtusi. Unustades seejuures, et ka noortel on samad väärtused – nad väärustavad vabadust, valikuvõimalusi ja haridust. “Milleks on vaja selles küsimuses vastanduda?” küsib ta. “Noortel peab olema võimalus eksperimenteerida, avastada, uurida, eksida ja huvi tunda, muidu räägime me 35 aasta pärast samadest probleemidest.”

Ka hariduses peab olema noorel valikuvõimalusi

Üks sellistest probleemidest, mis ei kipu käima ajaga kaasas, on haridus.

“Kaks nädalat tagasi andsin sisse avalduse individuaalsele õppekavale üleminekuks. Tulen ja teen kontrolltööd ära,” jutustab Marcus. “Mulle öeldi, et kuna me pole varem nii teinud, siis ei saa! Selle loogika järgi ei tööta ükski sektor. Kui ütled tootmistööl tööandjale, et leidsid parema viisi, kuidas toota, ei ütle tööandja, et kuna õppekavas on nii kirjas, siis peabki nii jääma!”

Milleniumlaste kohta on öeldud, et nad on aktiivsemad ja põikpäisemad. Aga kui keegi ei toeta, siis sellega palju ei saavuta. Pole kasu sellest, kui tuled heale mõttele, aga teised ütlevad, et saab ka ilma. Siis ei muutu miski.

Marcus Ehasoo paneb noorsootöötajatele südamele, et nemad saavad noorte heaks palju ära teha, kui küsivad noortelt endilt, mida nad soovivad. Ja samas tasub mõelda ka sellele, et isegi kõige rumalamad ideed võivad viia eduka lahenduseni.