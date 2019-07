Osale erivajadusega inimeste kodude disainimise arhitektuurikonkursil

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Tänu suurele territooriumile saab maja ümber kavandada ilu- ja tarbeaia, aktiivse tegevuse alad ning palju muud. Ka õueala peab olema kujundatud nii, et erivajadustega inimesed saaksid kõikidest territooriumi võimalustest osa.

Sel nädalal kuulutas AS Hoolekandeteenused välja ideekonkursi, et leida parim arhitektuurne lahendus psüühiliste erivajadustega inimeste elamutele ja õuealale. Pärnusse Oja 144 asuvale 2,1 ha suurusele kinnistule on kavas ehitada kuni neli ridaelamut ning luua mitmekülgsed võimalused tegusaks aja sisustamiseks.

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd selgitab ideekonkursi vajadust: "Möödunud aastal ehitasime Tallinnasse, Pärnusse ja Paldiskisse kokku seitse väikest kortermaja, mis on disainitud lähtudes puuetega inimeste erivajadustest. Igale poole korrusmajad ei sobi, seepärast on tekkinud vajadus ridamaja tüüpi kodude järele, mis sobituksid paremini eramute piirkondadesse."

Konkursi eesmärk on terviklik kontseptsioon – millised hakkavad välja nägema hooned ning neid ümbritsev keskkond. Hoonete planeering on juba kortermajades kasutusel ja end tõestanud – elanikud on selle hästi vastu võtnud ja seda muuta ei soovita.

Kolme parima töö autoritele on ette nähtud rahalised preemiad 3000, 2000 ja 1000 eurot. "Konkursi eesmärk ei ole projekteerimislepingu sõlmimine, vaid hea idee leidmine. Tänu sellele saavad ennast proovile panna ka väikesed alustavad bürood ning noored arhitektid," lisas Mänd.

Žürii hindab vastavust püstitatud eesmärgile, kavandatava keskkonna arhitektuurset lahendust, hoonete energiasäästlikust ning prognoositavaid ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid. Loodav keskkond peab olema kujundatud nii, et see sobiks kõigile, sõltumata nende erivajadusest.