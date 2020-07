OSKARS: häid külgi on rohkem kui halbu

"Usun, et seal on peenike joon selle vahel, et kas see on hea või halb ühiskonnale," arutles Oskars elektritõukerataste mõju üle ühiskonnale.

Tallinnas pole Oskars elektritõukerattaid nii palju kohanud kui oma kodulinnas Riias. "Jah, ma olen mitu korda eelmisel aastal oma kodulinnas Riias nendega sõitnud," ütles Oskars. "Minu arvates on see lõbus, aga ka üsna kallis, takso on võibolla isegi soodsam."

Koos kaaslasega on neil plaan võtta tõukerattad ja nende abil Tallinna linnaga tutvuda. "Usun, et häid külgi on rohkem kui halbu - näiteks võivad eletritõuksid vähendada autode arvu kesklinnas," lausus ta.

Halbadest külgedest toob Oskars esile turvalisuse puudumise. "Lisaks olen teistelt kuulnud, et tõukerattaga võib tekkida päris ohtlikke olukordi ja siis inimesed võivad viga saada. Usun, et seal on peenike joon selle vahel, et kas see on hea või halb ühiskonnale," ütles ta.