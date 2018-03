Ossinovski jagab Vakra seisukohta raiemahtude piiramise osas

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski jagab riigikogu keskkonnakomisjoni juhi Rainer Vakra seisukohta, et enneolematult suuri raiemahte tuleb piirama hakata.

"Nõustun Rainer iga, et peaksime panema metsade raiemahtudele piiri. Mets ei ole ainult ega isegi eeskätt majanduslik ressurss, vaid hindamatu ökoloogiline kooslus, mida peame hoidma," kirjutab Ossinovski sotsiaalmeedias, vahendas BNS.

"Meie metsa raiemahud kasvavad ning kriitiline piir on käes, kui mitte juba ületatud," märkis Vakra sotside kodulehel. "Kui aastatel 2012–2015 raiuti keskmiselt 10 miljonit tihumeetrit aastas, siis 2017. aastal juba 12 miljonit. Käeoleval sajandil pole see number kunagi nii suur olnud ning metsateadlaste ja ökoloogide, sealhulgas minu hinnang on, et see ei ole jätkusuutlik."

Avaliku pöördumise teinud Erametsaliit soovib seejuures Vakralt teada, mille alusel ta raiemahuks 12 miljonit tihumeetrit nimetas, kui mahtu ei tea veel raiete andmeid töötlev keskkonnaagentuurgi.

"Erametsaliit on siiralt üllatunud, et üks inimene Eestis juba teab infot, mida isegi nende andmete kokkupanijad veel ei tea," seisab pöördumises. "Võtsime hommikul, pärast Postimehes avaldatud uudise lugemist, esimese asjana ühendust keskkonnaagentuuriga ja küsisime, kas raiemahu andmed on juba kokku saadud. Vastus oli eitav!"