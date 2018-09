"Suures pildis pole suurt vahet, kas peaminister on Ratas, Ossinovski või Kallas – küll aga väga oluline vahe, kas välisminister on Mikser või Helme, kas kultuuriminister on Saar või Madisson," sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Jevgeni Ossinovski erakonna volikogul.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Jevgeni Ossinovski märkis sotside volikogul, et Eesti valik on, kas minna edasi vaba demokraatiana või minna katki, vahendas BNS.

Ossinovski rõhutas, et olukorras, kus ükski teine erakond ei võta ühemõtteliselt kaitsta Eesti vabadust ja demokraatiat, on sotside ülesandeks hoida Eesti senist edu ja seista vastu brutaalsele populismile.

Ka kõige vaesemast perest laps peab saama õppida kõige paremas koolis.

"Meie poliitika on kokku võetav kahe sõnaga – vabadused ja võimalused. Just need kaks sõna on ühtaegu nii sotsiaaldemokraatliku ilmavaate tuum kui ka Eesti ühiskonna vundament. Me seisame tingimusteta selle eest, et ka kõige vaesemast perest laps saaks õppida kõige paremas koolis. Ja me seisame tingimusteta selle eest, et ka kohtunik saaks mõelda oma peaga," rääkis Ossinovski.

Põhiväärtustega komprimmissi ei tee

"Just siit jookseb Eesti poliitika põhiline veelahe. Sotsiaalmajanduslikes asjades lepivad erakonnad pärast valimisi kokku. Põhiväärtuste küsimuses aga kohta kompromissiks ei ole," ütles Ossinovski. "Nende valimiste põhiküsimus on, kas siiani Eesti edu taganud ühiskonnamudel, mis põhineb demokraatial, solidaarsusel ja õigusel, jääb püsima. Suures pildis pole suurt vahet, kas peaminister on Ratas, Ossinovski või Kallas – küll aga väga oluline vahe, kas välisminister on Mikser või Helme, kas kultuuriminister on Saar või Madisson."

Ossinovski lõpetas oma kõne mõttega, et lähenevad valimised määravad Eesti suuna mitte ainult neljaks aastaks, vaid lähimateks kümnenditeks. Eesti valik on, kas minna edasi vaba demokraatiana või minna katki. Vaba ühiskond ei ole mingi elukauge nähtus, vaid ühiskondlik kokkulepe, et Eesti ühises kodus on iga inimene oma. Et riik on iga kodaniku jaoks. Et nõrgemaid ei jäeta maha, vaid aidatakse järele.

Ettevõtlusega ääremaastumise vastu

Pärnus koos olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) volikogu kinnitas oma poliitilises avalduses, et ettevõtluse arendamise kaudu saab kõige tõhusamalt võidelda ääremaastumise vastu.

"Hoolimata senistest pingutustest rahvastiku vähenemine väljaspool Tallinna ja Harjumaad jätkub. Selleks, et inimeste elu paraneks ka väljaspool pealinna ja selle lähiümbrust, tuleb riigil keskenduda ettevõtluse arendamisele maapiirkondades," seisab avalduses. Just ettevõtluse soodustamine aitab luua maale uusi töökohtasid.

Ida-Virumaal on palgatugi end tõestanud

Sotsiaaldemokraadid tahavad ettevõtlus-ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti sõnul laiendada palgatoe võimalusi väljaspool Tallinna, kuldse ringi valdasid ja Tartut. "Palgatoega saab ettevõtja palgata pikaajalisi töötuid ja tööturult väljas olijad 12 kuuks perioodiks. Riik katab ettevõtjale töötaja palgakulu pooles ulatuses," märkis Tammist. Sarnane lahendus on ennast tõestanud Ida-Virumaal, kus on palgatoe abil loodud enam kui 600 töökohta.

Lisaks plaanivad sotsiaaldemokraadid astuda uusi samme parema taristu loomiseks, kuna sobiva taristu puudumine ja liigkallid energiahinnad on jätkuvalt maal ettevõtluse takistuseks. "Me suurendame sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud võrkudega liitumise programmi mahtu ja piirmäärasid, ning loome sellega tingimused lisandväärtuse kasvuks ja uute töökohtade tekkeks. Toetame taastuvenergial põhinevate kohalike elektrijaamade rajamist," lubavad nad.

Tammist tõi välja, et Eestis on täna täitmata tuhandeid kõrgepalgalisi töökohti, kuid samal ajal ei leia paljud inimesed endale sobivat tööd. "Töötukassa koolitustoetuse tingimusi tuleb muuta nii, et see soodustaks eelkõige maapiirkondades kõrgema palgaga töökohtade loomist," ütles minister. Veel plaanivad sotsiaaldemokraadid maksta maapiirkondade omavalitsustele 100 eurot aastas iga erasektori töökoha pealt suurendades seeläbi omavalitsuste huvi töökohtade loomise ja hoidmise vastu.