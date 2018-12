Ossinovski: palgaaudit võiks vähendada palgalõhe

"Ettevõtete juhid ei ole ju halvad inimesed, et tahaks naistele vähem maksta. Kui asjale teadlikult tähelepanu ei pööra, tekibki palgalõhe," ütles riigikogu liige Jevgeni Ossinovski konverentsil "Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus".

Ossinovski sõnas, et kui vaadata teiste riikide praktikat, siis neis riikides, kus palgalõhega püütakse rohkem tegeleda, on üks oluline aspekt palkade suurem läbipaistvus ning teine, et riiklikult vastutab keegi selle eest, et teemaga tegeletakse. "Üks konkreetne viis on nn palgaauditid," selgitas ta. "Ettevõtted, kes vastavad teatud kriteeriumitele, peaksid teadlikult seirama, mis seis neil palgalõhega on ja võtma meetmeid, et muresid lahendada."

Ossinovski sõnul on Eestis üks võimalus seda lahendada nii, et kontrollida, mis seis on ettevõtetes – seda töötajate palgaandmetega maksuametis. "Selle pealt saaks numbri kätte, mis seis organisatsioonis on. See statistika ei vasta, miks ja mida teha, aga annab pildi," ütles ta. "Oleme paljude juhtidega rääkinud – nad pole ju halvad inimesed, et tahaks naistele vähem maksta. Kui teadlikult tähelepanu ei pööra, kipub nii juhtuma. Mehed küsivad aktiivselt palgalisa. Juht annab neile, kes küsivad ja kes ei küsi, neile ei anna. Siis tekibki palgalõhe."