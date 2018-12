OTSE KELL 14: Riigikogus läheb hääletusele 2019. aasta riigieelarve

"Vaatamata mõne nädala tagusele valitsuskriisile seisab koalitsioon ühtselt järgmise aasta eelarve eest. Kuigi ajaloo suurim riigieelarve on opositsioonierakondadele vastukarva, siis on ka nemad sunnitud leebuma, sest Eestimaa inimesed on palgatõusu ootuses," sõnas Riigikogu rahanduskomisjoni liige Kersti Sarapuu.

Kell 13 algab riigikogu infotund ning kell 14 algab istung. Riigikogus läheb täna kolmandale lugemisele tuleva aasta riigieelarve. Riigikogu Keskfraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul on koalitsioon eelarve hääletusel üksmeelne ning kõigi eelduste kohaselt peab opositsioon taaskord mõru pilli alla neelama.

"Vaatamata mõne nädala tagusele valitsuskriisile seisab koalitsioon ühtselt järgmise aasta eelarve eest. Kuigi ajaloo suurim riigieelarve on opositsioonierakondadele vastukarva, siis on ka nemad sunnitud leebuma, sest Eestimaa inimesed on palgatõusu ootuses," sõnas Riigikogu rahanduskomisjoni liige Kersti Sarapuu, viidates õpetajate, päästjate, politseinike, kultuuritöötajate ja paljude teiste valdkondade esindajate sissetulekute kasvule.

Riigikogu liikme sõnul keskendub järgmise aasta riigieelarve kauaaegsetele ja lahendusi vajavatele valupunktidele. "Lisaks palgatõusudele, mida inimesed pikisilmi oodanud, lisandub Haigekassa eelarvesse 180 miljonit eurot, et lühendada ravijärjekordi. Kohalike omavalitsuste tulubaas kasvab ca viis protsenti, ulatudes pea 2,2 miljoni euroni ning rõõmustada võivad ka lapsevanemad, sest esimese ja teise lapse toetus tõuseb uuest aastast 60 euroni. Kolmelapselist perekonda toetab riik 520 euroga kuus," tõi Kersti Sarapuu näiteid järgmise aasta riigieelarvest

"Teist aastat järjest lähtub riigieelarve Eesti inimeste huvidest ning on toonud leevendust mitmetele murekohtadele, millest eelmised valitsuskoalitsioonid Reformierakonna juhtimisel kahetsusväärselt mööda vaatasid. Eelarvemenetlus on näidanud, et inimnäolisele poliitikale on Riigikogus toetus olemas ning inimeste heaolu suurendav eelarve saab opositsiooni trotsile vaatamata loodetavasti vastu võetud," ütles Kersti Sarapuu.

2019. aasta riigieelarve kogumaht on rekordilised 11 miljardit eurot. Eelarve on struktuurses tasakaalus ning nominaalses ülejäägis. Sealjuures väheneb valitsussektori võlakoormus 7,4 protsendile SKP- st, jõudes prognooside järgi 2022. aastaks 5,4 protsendi tasemele.