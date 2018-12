OTSE KELL 18: Kristiine linnaosa advendikontserdil esineb Ott Lepland

Täna kell 18.00 esineb Kaarli kirikus Ott Lepland. Sissepääs on tasuta. Kõik Kristiine linnaosa elanikud on oodatud ja kontserdist teeb otseülekande ka Pealinn!

"Juba neliteist aastat on Kristiine linnaosa valitsus korraldanud jõulude eelsel ajal linnaosa rahvale tasuta advendikontserdi. Sellel aastal kutsusime esinema Eesti ühe Eesti populaarseima meesartisti Ott Leplandi. Ootame kõiki kristiinekaid, nii Järve, Tondi kui ka Lilleküla asumitest, sellest jõuluhõngulisest kontserdist osa saama. Kontsert on kõigile tasuta, " kutsub linnaosavanem Jaanus Riibe kõiki õhtul Kaarli kirikusse, "Võtke kaasa oma lähedased, tulge kogu perega! Loodetavasti aitab see kontsert meis kõigis mõnusat jõulutunnet tekitada."

Ott Lepland esineb koos omanimelise kvartetiga. Lisaks temale on laval Oti tädipoeg Karl-Erik Tamme (kitarr), Kristiina Renser ja Elis Loik (taustvokaal). Kavas on Ott Leplandi enda tuntud lood kui ka klassikalised jõululaulud. Kiriku uksed avatakse linnarahvale kell 17.30. Kõige mugavam on tulla jala või ühistranspordiga ning mitte jätta tulekut viimasele minutile, sest huvilisi on palju ja kohti kirikus piiratud arv.