"Hoolimata sellest, kas eestlased asuvad parasjagu Eestis, Soomes või Austraalias, on meid liiga vähe, et me saaks lubada nende kõrvalejäämist meie kultuuri- ja majanduselust," rääkis Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski.

Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni eestvedamisel toimub täna Riigikogu konverentsisaalis konverents "Üleilmne eestlus aastal 2030".

Probleemkomisjoni esimehe Siret Kotka-Repinski sõnul on üha olulisem hoida sidet kaasmaalastega kogu maailmas. "Mõttetööd vajab aga see, mis vahendeid või kanaleid kasutada, et välismaal elavate eestlaste side Eestiga jääks püsima," märkis Kotka-Repinski. "Hoolimata sellest, kas eestlased asuvad parasjagu Eestis, Soomes või Austraalias on meid liiga vähe, et me saaks lubada nende kõrvalejäämist meie kultuuri- ja majanduselust," lisas ta.

Konverentsi eesmärk on arutada, milline on riigi lähenemine hargmaisele eestlusele kümne aasta pärast. Samuti, milline on teistes riikides elavate eestlaste hajutatus praegu ja tulevikus ning mis viisil nende inimestega sidet hoitakse. Peale selle annab Leedu ülevaate oma kogemusest rahvuskaaslaste programmi osas.

Konverentsi juhatab sisse probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski ning avasõnad ütleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ettekande teevad Tallinna Tehnikaülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Leedu Välisministeeriumi, Riigikantselei ja Välispoliitika Instituudi esindajad, Eesti kultuurisaadik Berliinis ning eestlased, kes on ise välismaal elanud.

I osa: kogemused

9:30 Konverentsi sissejuhatus

Siret Kotka-Repinski, Riigikogu Rahvastikukriisi probleemkomisjon

9:40 Avasõnad

Mailis Reps, Haridus- ja teadusminister

9:50 Eesti diasporaa ja selle väljakutsed

Prof. Tiit Tammaru, Tallinna Tehnikaülikool

10:20 "Global Lithuanian" programmi kogemused

Marijus Gudynas, Leedu Välisministeerium, "Global Lithuanian" programmi juht

11:00 Rahvuskaaslaste programm: kogemused ja tulevik

Indrek Reimand, Haridus- ja teadusministeerium, Rahvuskaaslaste programmi juht

11:30 Pikk tee koju. Minu kogemus hargmaise eestlasena

Ede Schank Tamkivi, MTÜ Eesti 2.0 juht

12:00 Lõuna

II osa: visioonid

12:40 Riik kui platvorm

Marten Kaevats, Riigikantselei diginõunik

13:00 Mobiilsed eestlased

Kristi Raik, Välispoliitika Instituudi direktor

13:20 Kuidas arendada Eesti kultuuri ja keelt välismaal

Merit Kopli, Eesti kultuuri saadik Berliinis

13:40 Globaalne Eesti talendipoliitika

Mihkel Kaevats, Haridus- ja teadusministeeriumi tulevikutöö nõunik ja Egge Kulbok-Lattik, peaministri nõunik

14:00 Lõpetussõnad