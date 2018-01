Tänasel riigikogu istungil teeb peaminister Jüri Ratas ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Lisaks arutletakse kell 14 algaval istungil ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmist ja aktsiisi ning looduskaitseteemasid. Opositsioon annab tänasel istungil üle ka umbusaldusavalduse majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile.

Opositsioonilise Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Martin Helme ütles umbusaldusavalduse esitamist kommenteerides, et Simson ei lähtu oma tegevuses mitte Eesti majanduse, vaid kildkondlikest huvidest, edastas EKRE.

"Me kuuleme Kadri Simsonist ainult siis, kui on mingi jama. Põllumajandustoetuste jagamine oma elukaaslase ja erakonnakaaslaste ettevõtetele. Bussiliikluse lammutamine, nii et sellest kõige suurem kasu tuleb erakonnakaaslasele. Raudteeliikluse põhjendamatult ebaühtlane arendamine. Samuti kahjuliku Rail Balticu läbisurumine. Need on asjad, millega Simson on tõestanud oma sobimatust ministriametisse," ütles Helme.

Helme sõnul peaks peaminister Jüri Ratas tõsiselt kaaluma, kas Simsonil on võimalik ametis jätkata.

Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00

1 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE III) Vaata täpsemalt

2 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE III) Vaata täpsemalt

3 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas Vaata täpsemalt

4 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE II) Vaata täpsemalt

5 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE II)