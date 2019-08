Õunastop – pilootprojekt õunauputuse vastu

Augusti keskel tekivad Tallinnasse Õunastopid – "peatused", kuhu saab tuua liigseid õunu, selle asemel, et neid ära visata, et need jõuaksid inimesteni, kes nende vastu huvi võiks tunda.

Õunastopi eestvedaja Marika Juusu räägib, et projekt sai alguse täiesti isiklikust vajadusest. "Ma kolisin eelmisel aastal perega ühte majja, kus jäi nii palju õunu üle, me viskasime neid ära ja nii kahju oli visata teades, et kuskil Tallinnas korterites elavad lapsed, kellel võib-olla üldse pole ligipääsu kodumaistele õuntele. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks ei võiks olla Tallinnas ja ka teistes linnades selliseid õunapeatused, kuhu need aiaomanikud, kelle õunu palju on, saavad õunu viia ja need, kelle õunu pole, saavad siis õunu võtta."

Projektile ulatasid oma abikäe Omniva ning Pakendikeskus.

Omniva transpordib tasuta kolme nädala vältel kokku lepitud kohtadest õunad peatustesse. "Loodan, et see on pikema perspektiiviga, aga see aasta on pilootprojekt, et vaatame, kuidas läheb," ütleb Juusu.

Õunastopi projekt kogub Hooandjas toetusi, sest peatuste väljaehitamiseks, transpordiks ning hiljem ka ladustamiseks on tarvis kapitali.

Pilootprojekt toimub Tallinna piires ning esialgsed peatused tekkisid nii, et Juusu helistas Tallinna linnaosadesse. "Ja siis me hakkasimegi läbi rääkima," selgitab Juusu. "Mõtlesime, et kuna see on esimene aasta, me täpselt ei tea, kuidas peatusi peaks haldama, kui palju üldse õunu tuuakse ja kui palju õunu minema viiakse, et siis kõige kindlam oleks panna need lasteaedadesse, kus on kasvatajad, kes saavad iga päev vaadata, et õunapeatused oleks ilusti puhtad ja mädanenud õunu välja korjata ja minema visata."

Selgus, et Tallinna linnaosade huvi on suure, kui oleks osanud arvata. "Kesklinnaosa valitsus soovis, et peatused oleks ka parkides," räägib Juusu. Muidu kui on ainult lasteaedades, siis võib-olla mõni sihtrühm jääb katmata – linnaelanikud kellel lapsi pole või kelle lapsed lasteaias ei käi.

Juusu selgitab, et lasteaias on see mõte hea, et kui inimesed tulevad õhtul oma lapsele järgi, siis nad võtavad koti kaasa, panevad koti õunu täis ja saavadki koju viia. Lapsevanema jaoks on see mugav.

"Aga jah, et siis tuli ikkagi soov, et teha ka parkidesse ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsus oli ka valmis koostööd tegema niimoodi, et nad on nõus ise järelevalvet tegema, et Õunastop peatus püsiks korras ja et keegi seda ei risustaks."

Juusu kutusub üles ka vabatahtlikke – võib-olla on vaja ka nende abi. Aga linnasevalitsus reguleerib seda, kuidas õunapeatused hakkavad korras olema.

"Meil on neli peatust, kaks on lasteaedade juures ja kaks on tõepoolest parkides – üks Kopli kalmistu pargis ja teine Kalamaja kalmistu pargis," räägib Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Julianna Jurtšenko. "Need peatused, mis asuvad parkides, sinna saavad ka elanikud ise viia õunu kui soovivad ja kui oma aias on õunu üle ja teised saavad neid võtta. Meie omalt poolt vaatame, et peatused oleksid korras ja et seal ei oleks teisi asju ja oleksid värsked õunad, kontrollime, et õunad ei oleks mädanenud."

Jurtšenko räägib, et Kopli kalmistu pargis on ka pargivahid, aga kuna linnaosa töötajad niikuinii liiguvad linnaosas ringi, siis neil ei ole mingit probleemi kasutada ühte minutit ja õunapeatusest läbi sõita.

"See on meie jaoks väga huvitav projekt ja me loodame, et see jätkub ka peale kümnendat septembrit," räägib Jurtšenko. „Ja me tegelikult oleme ka korraldajatele öelnud, et lasteaedade poolt oli suurem huvi ja kindlasti on meil asutusi, kes sooviks projektiga liituda, kui oleks selline võimalus.“

Kuigi praeguse plaani järgi tuuakse õunad Tallinna piirest, ei keela keegi tuua ka mujalt. "Ma ise elan Paides, et võib-olla ma teen ka mõned sõidud Tallinna ja korjan siit Paidest kokku õunu ja viin Tallinnasse, näiteks," räägib projekti autor, kes veab projekti puhtast entusiasmist.

Projektiga liitumiseks peavad huvilised ennast registreerima. "Soovitav ja kõige parem oleks, kui nad leiaksid mingi naabruskonna, et kellegagi kambas tekitada üks peatus, kus Omniva saab õunad peale võtta," räägib Juusu. "Esimese tiiru teeb Omniva niimoodi, et viib kastid inimestele laiali. Ja siis kord nädalas tuleb kastile ja õuntele järgi – kastid saavad olema ringluses – Omniva võtab õuntega kastid vastu ja annab tühjad kastid asemele. Ja siis on jälle nädal aega, et õunu korjata."

Omniva kuller läheb ja kallab õunad õunapeatuse kasti. "Me loodame headele inimestele, et keegi anna mädanenud õunu. Ja eks kui Omniva kuller märkab ka, et kui mingi kast on mädanenud õunu täis, siis seda lihtsalt ei transpordi. Me rõhutame seda, et palun pange sellised õunad, mis ei ole mädanenud ja mis ei ole ussitanud, et oleks ikkagi söögikõlbulikud õunad."

"See mõte oli tore," põhjendab Pakendikeskuse juhataja Olavi Martverk. "Need on spetsiaalsed kastid, mis käivad kokku ja lahti, ehk tühja kasti transportimiseks saab selle kokku voltida ja võtab vähe ruumi. See ongi selle kasti eelis muude kastide ees."

Esialgu on plaanitud ringlusse lasta sadakond kasti. "Kui see projekt jätkub järgmisel või ülejärgmisel aastal, siis need kastid kestavad sinnamaani ilusta ära."

"Kuidagi nüüd läks jah, et Omniva tuli kampa ja pakendi firma olid ka nõus aitama," on Juusul heameel. "Ja kuna meid on rohkem, siis jõudu on rohkem ja ma püüan leida ka vabatahtlikke, kes aitaksid infot levitada ja Hooandjas püüame vahendid kokku saada."

Õunastopi peatused ning täpsema info leiad kodulehelt.