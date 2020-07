PAADIGA MERELE: algasid Paljassaare slipi ehitustööd

Sel nädalal algasid Põhja-Tallinnas Katariina kai kõrval asuva Paljassaare tee 46 kinnistule rajatava avaliku veesõidukite veeskamiskoha ehitustööd.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul valmib paadiomanike kauaoodatud veeskamiskoht Tallinna südames tänavu oktoobrikuu lõpuks. "Kevadine koroonakriis ja eriolukord mõjutas ka slipi ehitustööks vajalikke ettevalmistusi, muuhulgas ehitusajaks vajaliku keskkonnaloa taotlemist, kuid tänaseks on ehitustööd käimas," tõdes Klandorf. "Nii saavad paadiomanikud minna vastu järgmisele navigatsioonihooajale teadmisega, et uuel aastal on neile tagatud praktiliselt Tallinna südalinnas võimalus paat treilerilt otse vette lasta."

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid tõdes, et paatide vettelaskmiskohta on Põhja-Tallinnas kaua oodatud. "Üldkasutatava slipi asukoht valiti koostöös kalurite ja teiste paadiomanikega. Asukoha valiku ja ehituse juures oli aga oluline arvestada Paljassaare eripäraga, et säiliks looduskeskkond," sõnas Järvelaid.

Ehitustööde käigus rajatakse lisaks slipile ka juurdepääsutee selleni, slipi kõrvale ujuvkai ning 7-kohaline haagiste parkla. Slipi alale rajatakse ka valgustus. Parkla asukoht on valitud selliselt, et maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust. Parkla ümbritsetakse palkidest piirdega, mis takistab sõidukite sattumist haljasalale.

Ehitustöid teostab Inseneriehituse AS, tööde maksumus on 211 138 eurot ja valmimise tähtaeg on 31. oktoober 2020.