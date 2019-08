Paar tundi jalgrattal kiirabibrigaadi töövarjuna

Jalgratastel kiirabibrigaade on suvekuudel pealinna tänavatel näha olnud juba üle kümne aasta. Juulikuu viimasel nädalal otsustas Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik jalgrattabrigaadi tööga lähemat tutvust teha ning oli kahele meedikule paar tundi töövarjuks.

Tiit Terik

Tallinna linnavolikogu esimees

26. juuli võtan jalgrattal suuna Jaani kiriku poole, et kokkulepitult olla mõneks tunniks töövari Tallinna kiirabi töötajatele Kaidole ja Maarjale, kes pealinna tänavatel jalgrattal oma tavapärast tööd teevad. Selliseid jalgratastel kiirabibrigaade on suvekuudel kesklinna tänavatel näha olnud juba üle kümne aasta. Tegemist on väga efektiivse viisiga jõudmaks operatiivselt abivajajateni. Väljas on lämbe, päikese käes kerkib temperatuur kohati 30 kraadini. Kõikjal liigub palju rahvast.

Rattabrigaadi meedikud alustavad oma tavapärast tööpäeva juba kell üheksa hommikul. Vahetult enne minu töövarjupäeva algust olid lahked meedikud aidanud Vabaduse väljakul üht hädalist, kes vajas plaastrit.

Väljakutseid oodates suundusime nende tavapärasele vaatlusringile Vabaduse väljakult läbi Wismari tänava Snelli tiigi juurde, kus torkas silma pargipingile pikali heitnud turist. Igaks juhuks pidasime kinni ja uurisime puhkajalt, kas kõik on korras. Tegemist oli tavalise seljakotiränduriga ning meditsiinilist abi polnud vaja osutada.

Ka jalgrattaga liigeldes tasub olla tähelepanelik ning ohtude suhtes silmad lahti hoida. Suurtüki tänaval äratas meie tähelepanu lahtine kanalisatsioonikaev, mille kaevukaas oli lahti põrunud. Ohtliku olukorra ennetamiseks asetasime kaane õigele kohale tagasi.

Eesti kunstiakadeemia juures saime esimese väljakutse: Keskturu peatuses tundis end üks noormees halvasti. Mõtlesin endamisi, et tegu pika vahemaaga ja kohale jõudmine võtab aega, ent Kaido jaoks tundus distants lühike. „Nelja minutiga oleme kohal, sadulasse ja minek.“

Kohale jõudes selgus, et peatuses tukkuma jäänud napsitanud noormehele olid muretsevad kaaslinlased kiirabi kutsunud. Peale paari protseduuri selgus, et mees suurt meditsiinilist abi ei vajagi ning meedikud olid valmis ta üle andma kohale saabunud politseipatrullile. Mõte sõidust politseiautoga noormehele väga ei meeldinud ning ta lubas ise sammud kodu poole sättida.

Järgmist kutset ei tulnud kaua oodata. Kui olime napsivennaga lõpetanud, saime kutse Rotermanni keskusesse, kus noor allergik vajas kiirabi sekkumist. Pedaalisime mööda trammiteed Keskturu juurest Rottermanni kvartalisse vaid paari minutiga. Autoga liigeldes oleks selline kiirus mõeldamatu. Minu üllatus oli suur, kui sain teda, mida kõike sisaldavad kiirabi jalgrattale paigaldatud paunad, isegi allergikule hapnikuravi tegemine ei ole mingi probleem. Arsenali kuuluvad erinevad abivahendid alates plaastritest kuni elustamisaparaatideni. Kuigi tilguti ülespanemise võimekus on olemas ka jalgrattapatrullil, eelistati sel korral siiski kutsuda tilguti paigaldamiseks kohale kiirabiauto, kus tingimused mõnevõrra privaatsemad. Usun, et välismaalasest abivajajal jäi Tallinnast positiivne mulje. Kõik käis kiiresti. Vaatan sündmust kõrvalt ja tunnen uhkust meie kiirabitöötajate üle. Vaid loetud hetkedega on abi kohal ning abivajajal tilguti ja hapnikumask küljes.

Kaks tundi jalgratastel kiirabibrigaadi töövarjuna näitas, et jalgrattapatrull on Tallinna kesklinna liikluses oluliselt efektiivsem ning sellel on ka mitmeid eeliseid autode ees. Ei maksa alahinnata nende varustust ega võimekust. Jalgratastel kiirabibrigaad suudab reageerida väga erinevatele väljakutsetele. Nii linlased kui pealinna külastavad turistid võivad tunda end kindlalt, kui meie tänavatel liiguvad operatiivsed jalgrattaga kiirabipatrullid.