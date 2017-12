Pääsküla jäätmejaamas muutusid lahtiolekuajad ja hinnakiri

Sagedasemad külastajad on juba ehk märganud, et alates detsembri keskpaigast on Pääsküla jäätmejaam avatud uue graafiku alusel ja kuus päeva nädalas - E, T, K, R 14-19 ja L-P 10-15. Neljapäeviti on puhkepäev.

Etteruttavalt on hea uudis veel see, et kevadel hakkab jaam töötama suvise graafiku järgi ning lahtiolekuajad pikenevad veel kolme tunni võrra. Seega leiab loodetavasti igaüks endale sobiva aja sorteeritud jäätmete üleandmiseks.

Samuti muutus hinnakiri ja lisandus kaardimakse võimalus. Pääsküla jäätmejaama saab uue hinnakirja alusel tasuta üle anda töötlemata puitu, sorteeritud betooni, telliseid, plaate ja keraamikatooteid, lehtklaasi ja plaste. Kõiki neid jäätmeliike saavad elanikud tasuta üle anda kuni 1 m3. Kasutuskõlblikke riideid ning aia- ja haljastusjäätmeid saab tasuta üle anda kuni kuus 100 liitrist kotitäit (so 0,6 m3). Samuti saab tasuta üle anda teatud koguses kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid. Tasu eest saab üle anda tõrvapappi, pinnast ja kive, suurjäätmeid, ehitus- ja lammutus segaprahti (sh kipsi – ja isolatsioonimaterjale), eterniiti jmt. Segaolmejäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Ettevõtetele kehtib Pääsküla jäätmejaamas eraldi hinnakiri. Täpsemat infot jäätmejaama lahtiolekuaegade ja hinnakirja kohta saab Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/jaatmejaamad-tallinnas, MTÜ Keskkonnateenused kodulehel www.jaatmejaam.ee või Tallinna Keskkonnaameti telefonil 640 4610.