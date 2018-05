Päästeamet: esimene kodu on projekti raames korda tehtud

Projekt "500 kodu tuleohutuks" on saanud hooga käima läinud ning välja on valitud üle 700 kodu, mis vajavad tuleohutumaks muutmist.

Projekt "500 kodu tuleohutuks" on saanud hooga käima läinud ning välja on valitud üle 700 kodu, mis vajavad tuleohutumaks muutmist.

Rõõm on tõdeda, et omavalitsused on tulnud projektiga kaasa ja panustavad, et teha korda enda piirkonna kõige tuleohtlikumad kodud. Seega võib täna olla kindel, et korda saab rohkem kodusid, kui alguses kavandatud 500. Hetkel käib valdades ja linnades aktiivselt tööde teostajate otsimine ja pakkumiste võtmine ning algust on tehtud ka esimeste ehitustöödega.

Hea meel on sellegi üle, et tänaseks on esimene kodu projekti raames tuleohutuks tehtud. Korda tehtud kodu asub Hiiumaal ja selle valisid omavalitsuse ja päästeameti esindajad ühiselt projekti nimekirja pärast seda, kui käesoleva aasta märtsis Kärdla komando päästjad külastasid kodusid nn "külmaaktsiooni" käigus. Külmaaktsioon oli nädalane periood, mille jooksul nõustasid päästeametnikud kodusid tavapärasest tunduvalt aktiivsemalt, ennetamaks võimalike tulekahjude tekkimist.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Grete Arumäe sõnul oli olukord, mis üksiku pensionäri majapidamises valitses, äärmiselt tuleohtlik ja murettekitav. "Elamises kunagi paiknenud elektrijuhtmestikust olid järel ainult põlemisjäljed seintel. Õnnekombel ei olnud sellest põlengust muu ümbritsev tuld võtnud. Osaline elektriühendus oli ajutiselt taastatud juhusliku kaabliga, mis endast omakorda ohtu kujutas," kirjeldas Arumäe ja lisas, et piirkonna juhtd edastas informatsiooni tuleohtlikust kodust kohaliku omavalitsuse töötajatele.

"Saadud info peale hakkas Hiiumaa vallavalitsus koduga tegelema ning leidsid esialgu ajutise, kuid turvalise lahenduse elektriühenduse taastamiseks. Kui jutuks tuli "500 kodu tuleohutuks" projekt, valiti kõnealune kodu nimekirja esimeste sekka. Nüüd on selles majapidamises projekti rahalisel toel paigaldatud valgustid, lülitid, pistikupesad ning teostatud nõuetekohane kaabeldus," rääkis ennetusbüroo peaspetsialist.

Riik panustab projekti 1,5 miljonit eurot. Projekt puudutab kõiki 79 omavalitsust. Eestis on täna vähemalt 5000 kodu, mida Päästeamet peab tuleohtlikuks. Tuleohutusprojekt keskendub küttekollete korrastamisele, mis on Päästeameti andmetel üks neljast kõige olulisemast eluhoonete tulekahjude põhjusest. Lisaks tehakse elektrisüsteemide uuendamistöid, parandatakse korstnaid, aga luuakse ka erilahendusi puuetega inimestele.