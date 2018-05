"Kas me tõesti näeme ainult piirikaubanduse rahatähti, piiripoekeste viinamüüki külapoistele ja külameestele, et nad end haigeks juua saaksid? Kas me tõesti ei soovi kõrvaldada rahva alkoholisõltuvust?" küsib psühhiaater Jüri Ennet arvamusloos.