Päästeamet loob paketi aitamaks kodus kukkunuid eakaid

Eestis on viimase kümne aasta jooksul end surnuks kukkunud ligi 1200 inimest. Keskmiselt on aastas niimoodi surma saanuid pisut üle saja, heal juhul 90 eakat.

Eestis on viimase kümne aasta jooksul end surnuks kukkunud ligi 1200 inimest. Keskmiselt on aastas niimoodi surma saanuid pisut üle saja, heal juhul 90 eakat.

Päästeamet kavatseb peagi välja tulla koduohutuse paketiga, mille käigus hakataks viimaks tegelema eakate inimeste kodus kukkumise probleemiga, mis nõuab iga aasta vähemalt sadakond inimelu, vahendas BNS Postimeest.

Enamjaolt kukuvad vanurid kodus. Mida rohkem on üksi elavaid eakaid, seda suurem on tõenäosus, et kedagi pole kõrval abi pakkumas. "Kui rääkida kukkumistest laiemalt, siis kukkumissurmade arv ei vähene," tõdeb päästeameti ennetustööosakonna ekspert Mikko Virkala. "Aastate võrdluses on see kurb statistika olnud üks pidev sirge joon."

Nimelt on Eestis viimase kümne aasta jooksul end surnuks kukkunud ligi 1200 inimest. Keskmiselt on aastas niimoodi surma saanuid pisut üle saja. Parimatel aastatel on neid olnud 90 ringis. Eelmisel, 2018. aastal hukkus juhusliku kukkumise tagajärjel 99 inimest. Enam kui pool hukkunutest olid just eakad, 65-aastased või vanemad.

"Meil on vaja kiiresti-kiiresti midagi ette võtta, et see joon allapoole saada," ütleb Virkala. "Meie inimesi on niigi vähe ja kui neid aastas üle saja hukkub [kukkumise tõttu], siis see räägib enda eest."

Kukkumiste tõttu pöördutakse palju ka häirekeskusse: mullu juuli lõpust tänavu juuli lõpuni said nad 1241 mitmesuguste kukkumistega seotud kõnet. Neist peaaegu iga viies puudutas kas oma kodus või väljas kukkunud vanureid.

Kuna Eesti on vigastussurmade poolest Euroopas esirinnas, kutsus valitsus 2013. aastal selliste surmade analüüsimiseks ja ärahoidmiseks kokku ekspertidest koosneva rühma. 2014. aastal valmis raport, milles leidsid mitme ministeeriumi ja muude asutuste eksperdid, et kui mitme muu õnnetussurma ärahoidmisega on juba aastaid tegeletud, siis mõne muuga, näi teks kukkumistega üldse mitte.

"Puudub süsteemne kukkumiste ennetus ja määratlemata on ennetuse eest vastutav ametkond," seisab toonases aruandes. Paraku selgub, et viie aastaga pole midagi muutunud. "See on jah lahtine teema," tõdeb päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. "Hetkel ei ole lukku saanud, kes selle niinimetatud koduohutuse paketiga tegelema peaks."

"Eks iga liigutus jääb raha taha," nendib Virkala. "Päästeamet on valmis selle valdkonnaga tegelema, aga loomulikult tähendaks see lisarahastust. Meie võrgustik on ju nii suur ja kui me iga aasta umbes 50 000 inimeseni jõuame, siis see on tegelikult see koht, kus ka riik saaks väga palju kokku hoida."

Sama tõdeb sotsiaalministeerium, kelle vastutusalasse vigastussurmade tegelemine jääb. "Paraku on suurem edasiminek jäänud raha piiratuse taha," ütleb ka ministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Nüüd aga on päästeamet asja jälle kätte võtnud ja koostanud konkreetse plaani, kuidas peaks koduohutusega tegelema. See pakett hõlmaks kukkumiste ärahoidmise kõrval muudki, näiteks tule- ja vingugaasiohutust, kemikaalimürgistusi, vee- ja elektriohutust. Mis puudutab kukkumisi, siis vaadataks üle, et koduses oleksid vaibad põranda külge kinnitatud, vannitoapõrand poleks liiga libe ja et eaka inimese käiguteele ei jääks ebavajalikke takistusi. Sinna hulka loetakse näiteks ka kõrged uksepakud. Üle vaadataks ka maja ümbritsev ala.

Virkala ütles, et sellise paketi hind oleks nelja aasta peale, aastateks 2020–2023, 7,7 miljonit eurot. Sinna on arvestatud esmased analüüsid ja uuringud, päästeametnike koolitamine, kampaaniad ja muud. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on see vajalik.

Statistikaameti andmeil oli Eestis mullu 108 500 üksi elavat 65-aastast ja vanemat inimest. Aasta varem oli see arv 1500 võrra väiksem. 2000. aastal oli üksi elavaid eakaid 73 000. On selge, et üksi elavate vanurite hulk kasvab veelgi iga järgmise aastaga.