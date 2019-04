Päästevest päästis inimese elu

Päästevest pöörab inimese automaatselt nägu ülespoole, hoides suu ja ninasõõrmed veepinnal. See on eriti oluline, kui inimene on vette kukkudes teadvuse kaotanud.

15. aprillil kell 9.36 teatati, et Harju maakonnas Anja vallas Kaunissaare külas veehoidla puhastustööde käigus läks tööline paadiga ümber, kui üritas puu külge väljatõmbamiseks köit kinnitada. Töölisel oli päästevest seljas ja hoidis ta puu küljest kinni. Inimene ujuda ei osanud, pinnaltpäästjad said inimese veest kätte ning andsid kiirabile üle.

Päästeamet tuletab meelde, et päästevestid on ette nähtud teie veepinnal hoidmiseks. Need pööravad teid automaatselt nägu ülespoole, hoides teie suu ja ninasõõrmed veepinnal, et vältida uppumisohtu. See on eriti oluline, kui te olete vette kukkudes mingil põhjusel teadvuse kaotanud.

Kui lähed paadiga sõitma:

Teavita oma lähedasi/kaaslasi enne, kui alustad paadisõitu;

Riietu vastavalt ilmastiku tingimustele;

Enne paadisõitu veendu, et kogu päästevarustus on pardal ja töökorras ning kõikidel sõitjatel Päästevestid korrektselt seljas;

Ära koorma paati üle;

Paati sisenedes või paadist väljudes liigu paadi keskosas;

Paadis viibitakse istudes, ära tõuse püsti;

Ära kiiguta paati, ära tõukle ega proovi kedagi vette lükata;

Kui on vajadus vahetada kohti, siis liigub üks inimene korraga, liigu madalalt;

Koonda raskuskese paadi keskele ja hoia paati tasakaalus;

Kui on vajadus siseneda paati veest, tee seda paadi vöörist või ahtrist;

Jälgi ilmastikuolusid.

16. aprillil kell 1.19 teatati häirekeskusele tulekahjust Harju maakonnas saue vallas Koidu külas Koidumetsa teel, kus põles kahekorruselise elumaja terrass. Haiglasse toimetati hoones viibinud kaks täiskasvanut ja kolmeaastane laps. Kustutustööd lõpetati kella 2.24 ajal. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.