Päästjad koukisid korstnast välja sinna kukkunud toonekure

Päästjatel tuli eile Lääne-Virumaal Vao kuivati katlamaja korstnast välja aidata sinna kukkunud toonekurg, milleks tuli korstna lähedale lõigata ketaslõikuriga suur auk.

Sündmuskohale kihutasid Väike-Maarja päästjad, vahendas BNS Virumaa Teatajat. "Oli kuulda, et ta seal sees krabistas, et ta elus veel on," meenutas meeskonnavanem Margus Salla sündmuskohal toimunut. "Korstnas oli üks tühjendusruum, sealt paistis, et toonekurg on elus," jätkas ta.

Paraku oli tühjendusruum kolme-nelja meetri kaugusel ja pritsimees ei pääsenud linnule ligi. "Siis tuli otsus, et lõikame korstna lähedale suure augu. Meil on suur bensiinimootoriga ketaslõikur ja sellega lõikasime. Sealt ulatasime ta juba välja võtta," kirjeldas Salla päästeoperatsiooni.