Paavst andis loa uurida lapsi ahistanud USA kardinali juhtumit

Paavst Franciscus andis täna loa kasutada Vatikani arhiive põhjalikuks juurdluseks selle üle, kuidas juulis ametist lahkunud tuntud USA kardinalil Theodore McCarrickil õnnestus seksuaalse ärakasutamise süüdistustest hoolimata katoliku kiriku hierarhias kõrgemale tõusta.

"Enam ei saa sallida kuritarvitusi ja kinnimätsimist," ütles Franciscus Vatikani avalduses, milles ta kuulutas, et kirik peab võtma käsile seksuaalse "ärakasutamise nuhtluse" institutsiooni "sees ja väljaspool seda".

Kirikuriik lisas avalduses, et on teadlik asjaolust, et sellise juurdluse käigus võivad ilmneda tõendid "tehtud valikutest, mis ei oleks kooskõlas kaasaegse lähenemisega sellistele küsimustele".

Avalduses lisati, et sellest hoolimata püsib Vatikan "teel tõeni, kuhu iganes see ka ei viiks".

Avalduses ei mainita kahtlustusi, et Franciscus oli 2013. aastal McCarrickut rehabiliteerides teadlik talle esitatud seksuaalse ärakasutamise süüdistustest, vahendas BNS.

Vatikan teadis juba 2000. aastate algul seminaristide kaebustest McCarricku vastu, kes survestas neid endaga magama.

Franciscus rahuldas juulis kardinal McCarricki tagasiastumisavalduse kardinalide kolleegiumist, mille tõi kaasa McCarricki arvatav osalus seksuaalse väärkohtlemise skandaalis. 88-aastance McCarrick on olnud USA katoliikliku kiriku üks tuntuimaid liikmeid. Ta on varasem Washingtoni peapiiskop.

Tegu on ka esimese kardinaliga lähiajaloos, kes on kaotanud oma punase mütsi ja tiitli. Kuigi ka varem on kirik distsiplineerinud ohvreid seksuaalselt väärkohelnud kardinale, ei ole nad seni kardinalide kolleegiumist lahkunud. Sellega seotult on nad säilitanud austava "teie eminents" pöördumise.