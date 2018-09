Paavst Riias: Läti iseseisvuse hoidmine on igaühe ülesanne

Vabaduse hoidmise võti on inimeste ja kogukonna arendamine ning Läti riigi iseseisvus on "kingitus, kuid ka igaühe ülesanne", ütles paavst Franciscus.

Vabaduse hoidmise võti on inimeste ja kogukonna arendamine ning Läti riigi iseseisvus on "kingitus, kuid ka igaühe ülesanne", ütles paavst Franciscus.

"Vabaduse nimel töötada tähendab pühendada end inimeste ja kogukonna arendamisele," vahendas BNS paavsti sõnu Riia lossis.

"Selle eest, et saame täna pidutseda, oleme võlgu kõigile, kes tallasid sisse rajad ja avasid ukse tulevikku ning jätsid teile sama ülesande: avada uks tulevikku, kandes hoolt kõige eest, mis on elu ja elu loomise teenistuses."

Franciscus õnnitles Lätit iseseisvuse sajanda aastapäeva puhul ning ütles, et Läti on seisnud minevikus silmitsi keeruliste ühiskondlike, poliitiliste, majanduslike ja vaimsete võitlustega, kuid on arenenud üheks regiooni peamiseks poliitiliseks, kultuuri- ja transiitkeskuseks.

"Te teate liigagi hästi vabaduse hinda, teil on tulnud seda ikka ja jälle kätte võidelda," ütles paavst.

Läti president Raimonds Vejonis ütles, et paavsti visiit on "võimsaks hooandjaks inimväärikuse, vabaduse ja õigluse ideaalide poole püüdlemisel".

"Teie visiit inspireerib ja tugevdab meie perekondi, ühiskonda ja riiki," ütles president. Siiski tunnistas ta, et kõik lätlased ei taju oma igapäevaelus riigi edusamme, kuna paljud neist kannatavad vaesust, mille tagajärgedeks on väljaränne ja perekondade lagunemine.

Paavst tõstis pöördumises esile ka Läti usulist mitmekesisust ning märkis, et usuline koostöö Lätis näitab, et ühtekuuluvust on võimalik luua ka erinevuste sees. "See saab teoks, kui inimestel on motiiv jätta pealispindsed konfliktid kõrvale ning näha üksteist sügavamas väärikuses," ütles Franciscus.

Franciscus asetab esmaspäeval pärja Riia Vabadussamba juurde ja peab oikumeenilise palve Riia katedraalis. Riiast sõidab katoliku kiriku pea Latgalesse, kus peab püha missa Aglona kirikus.