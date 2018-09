Paavst sai luteri kirikult kingiks reformatsiooniaasta õunapuu

"Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu" võtab lühidal ja ilmekal viisil kokku kristliku eluhoiaku, milleks on armastav ja hooliv suhe ligimese ja looduga.

Täna Tallinna Kaarli kirikus toimunud oikumeenilise noortekohtumise eel kinkis EELK peapiiskop Urmas Viilma paavst Franciscusele luterliku kiriku poolt õunapuu. Peapiiskop Urmas Viilma kutsus 2017. aastal reformatsiooni 500. aastapäeva puhul kõiki üles istutama õunapuid lootusega, et suudetakse istutada 500 puud. Kokku istutati reformatsiooniaasta auks 530 puud – nii kannab paavstile kingituseks mõeldud õunapuu sordist "Liivi kuldrenett" järjekorranumbrit 531.

Reformatsiooni meenutamise 500. aastapäeva sümboliks kujunenud õunapuu kannab kristlasi ühendavat usu ja lootuse sõnumit. Martin Lutherile omistatud ütlus "Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu" võtab lühidal ja ilmekal viisil kokku kristliku eluhoiaku, milleks on armastav ja hooliv suhe ligimese ja looduga. Õunapuu sümboliseerib kingituseks saadud elu, millest meile on antud osa saada ja rõõmu tunda, ent ka selle kingitusega kaasnevat vastutust kaasinimeste ja maailma ees.