Paavsti visiidi ajal tagab turvalisust ligi 400 politseinikku

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) rakendab teisipäeval toimuva Rooma paavsti Tallinna-visiidi ajaks turvalisust tagama ligi 400 politseinikku.

"PPA jaoks tähendab paavst Franciscuse visiit suurt politseioperatsiooni, millesse kaasatakse kolleege kõigist prefektuuridest ja osakondadest. Paavsti visiidi turvalisust tagab tippajal ligi 400 inimest," ütles politsei- ja piirivalveameti Põhja prefekt Kristian Jaani BNS-ile.

"Paavsti riigivisiit on erakordne ning märgilise tähendusega nii Eestile tervikuna kui ka igaühele, kes reaalselt sellesse panustavad. Kuigi meil on viimastel aastatel olnud mitmeid suuri politseioperatsioone, siis paavsti visiidi turvalisuse tagamisega puutume kokku kord karjääri jooksul," tõdes Jaani.

"Suurim väljakutse on politsei jaoks liikluskorraldus ja turvalisus. Õnneks oleme juba pealinna liikluses sarnaste väljakutsetega silmitsi seisnud. Ka inimeste teadlikkus on suurenenud. Küll peame tagama paavsti turvalisuse Pühal Missal Vabaduse väljakul, kuhu ootame ligi 10 000 inimest," rääkis Põhja prefekt.

PPA on juba varem teatanud, et ei taasta piirikontrolli sisepiiril Euroopa Liidu riikidega, küll aga kontrollib politsei esmaspäeval ja teisipäeval piiriäärsetel aladel tavapärasest tihedamalt inimesi, sõidukeid ja nende dokumente.

"Tegemist on ühe meetmega, millega tagatakse visiidi turvalisus. Mootorsõidukijuhid peaksid veenduma, et neil on kaasas sõiduki dokumendid. Tallinna sadama ja lennujaama kaudu Eestisse saabujad peavad arvestama harilikust põhjalikuma kontrolliga. Kindlasti peab igaühel olema käepärast reisidokument, olgu selleks siis pass või ID-kaart," rõhutas Jaani.

"Liiklejatel soovitame arvestada lühiajaliste liikluspiirangutega Tallinna kesklinnas ja Kadriorus, mis võivad tekitada ummikuid. Seega soovitame sihtpunkti jõudmiseks startida varem," ütles politseiprefekt.

Politsei ühtegi tänavat täielikult ei sulge, kuid soovitab arvestada mõningaste parkimise ja peatumiste piirangutega. Ristmikel on abiks politseinikud, kes aitavad ummikuid harutada.

"Inimestel, kes soovivad paavsti autokolonnile tervituseks lehvitada, soovitame tulla hommikul kella kümneks Tartu maantee äärde. Lisaks näeb kolonni kella 12.45 paiku Musumäelt ja Tammsaare pargist. Pärast Püha Missat liigub paavst tagasi Tallinna lennujaama ning ka siis näeb paavsti liikumas Tartu maantee kaudu," rääkis Jaani.

Teisipäeval on liiklemine raskendatud kell 10-12 kesklinnas ja Kadriorus, samuti kolonnide liikumisel lennujaamast ning Püha Missa ajal Vabaduse väljakult. Liiklus suletakse Kaarli puiestee ja Vabaduse väljaku ümbruses kell 13-19. Samuti on liiklus piiratud Komandandi teel. Endla tänava poolt tulev liiklus suunatakse Suur-Ameerikasse ja Toompuiestee suund Tõnismäele. Estonia puiestee liiklus suunatakse Pärnu maanteele ning Pärnu maanteelt Vabaduse väljakule pöörata ei saa.

Paavst Francsiscus külastab Eestit 25. septembril oma Balti riike hõlmava ringsõidu käigus, kohtudes Kadriorus president Kersti Kaljulaidi ning Eesti valitsuse, kodanikuühiskonna ja diplomaatilise korpuse esindajatega, Kaarli kirikus kristlike noortega ning Peeter-Pauli katedraalis kiriku abisaajatega. Teisipäeva õhtul juhatab Fraciscus Vabaduse platsil missat.