Padrikule rajatakse uus kõnnitee

Pirital rajatakse Padriku tee ja Ubalehe tee vahele kahte teed ühendav kõnnitee.

"Padriku ja Ubalehe vahele kõnnitee rajamine on päevakorras olnud aastaid. See on üks tänavalõik, mille pärast on Padriku kandi elanikud linnaosa valitsuse poole pöördunud kordi, nüüd saab see tehtud," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. "Kõike ei saa alati planeeringutega paika panna ja tuleb arvestada ka sellega, kuidas inimesed on harjunud käima ja milliseid trajektoore mööda on mugav liikuda. Näiteks lähtuti Kloostrimetsa kergliiklustee trasside valikul metsa all kulgevate jalgradade asukohtadest ning tee ehitati rajale, mida mööda inimesed olid harjunud liikuma," tõi Liinat näite.

"Sama on Padriku ja Ubalehe vahelise kõnniteega. Inimesed on raja sisse tallanud, aga nüüd saab pori asemel käia mööda murukivi kattega kõnniteed," lisas linnaosavanem.

Padriku teed ja Ubalehe teed ühendav kõnnitee on umbes 100 meetrit pikk ja meeter lai ning peaks valmima paari nädala jooksul. Ehitustöid teeb Aaker Kivi OÜ ning töö tellis Pirita linnaosa valitsus.