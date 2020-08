Päikeseauto õpituba muutis lapsed insenerideks

Solaride’i tudengiprojekti liikmed õpetasid lastele, kuidas ehitada keskkonnasõbralikke päikeseenergia jõul sõitvaid mudelautosid.

Mudel-päikeseauto on väiksem versioon Tartus arendatavast päikeseautost, mis juba aasta pärast läheb Austraaliasse teiste riikidega mõõtu võtma, teatas Solaride. Tartus Autovabaduse puiesteel läbiviidud töötoa eesmärgiks oli Solaride’i inseneri Andres Nöpsi sõnul sütitada lastes huvi nii inseneeria, energeetika kui ka keskkonnasõbralike lahenduste vastu. Nöps lisas, et meisterdamise jooksul said huvilised teada, kuidas päikesepaneel töötab ning kuidas sellest saadav energia auto liikuma paneb.

"Töötoas osalenud lapsed nentisid, et nendest võib küll tulevikus autoinsener või leiutaja saada," avaldas Nöps lootust inseneride tõhusale järelkasvule.

Töötoas valmis paarkümmend mudel-päikeseautot ning üritus osutus niivõrd populaarseks laste seas, et tudengeid on kutsutud töötube korraldama ka teistesse linnadesse. Solaride’i turundustiimi liikme Anett Toomi sõnul näitas Autovabaduse töötoa läbiviimine, et lastel on huvi käelise tegevuse vastu ja et huvilisi oli rohkem, kui oleks jõudnud kaasata.

"Eelkõige tegid südame soojaks laste siiras huvi auto ehitamise vastu ning positiivsed emotsioonid selle valmimisel nii nendel endil kui ka lapsevanematel," ütles Toom.

Solaride’i meeskond on võtnud küll sihiks osaleda 2021. aastal Autraalia kuumimal päikeseenergiarallil, kuid auto ehitamise eesmärk ei piirdu üksnes sellega. Suurem eesmärk on arendada nii Eesti taastuvenergeetika sektorit kui ka luua uut väärtust nii teadus-, haridus- kui ka energeetikavaldkonda.

Solaride on mittetulunduslik projekt, mille raames ehitavad Eesti ülikoolide tudengid päikeseauto, mis osaleb Austraalias Bridgestone'i World Solar Challenge'i võistlusel, kus võistlevad maailma tippülikoolide tudengite ehitatud päikesepaneelidel kõrbekuumuses töötavad autod, läbides üle 3000 kilomeetri. Solaride'i päikeseauto töötab vaid 2,4-kilovatise päikesepaneeli jõul, mis on võrdne umbes kahe veekeedukannu võimsusega.

Solaride’i päikeseauto on valmis ehitamiseks, kuid selleks, et garaaži kolida, on vaja materjale, millest auto ehitada. Selleks kogub Solaride Hooandja keskkonnas toetusi, sest auto hinnanguline maksumus on 450 000 eurot, millest praeguseks hetkeks on Hooandjas kogutud pea 6000 eurot. Auto ehitust toetavad ka mitmed suurettevõtted, kelle seas näiteks Magnetic MRO, Auvetech, Palmse Mehaanikakoda ja Intar, kelle abil on projekti kaasatud juba circa 100 000 eurot.

Projekti aitavad lisaks tudengitele ellu viia ka inseneeria- ja elektroonikavaldkonna eksperdid: näiteks Priit Salumaa Mooncascadest, Tiit Liivik Starshipist, Tõnis Väli Koenigseggist, Tõnu Samuel MySQList ja paljud teised oma ala tipptegijad.