13. oktoobril toimub Hilton Tallinn Park Hotellis heategevuslik Päikesegala, mille eesmärk on koguda raha vähekindlustatud perede lastele 2019. aasta suvelaagri korraldamiseks.

"Saan Päikeselaagrist lastelt igal aastal nii palju häid emotsioone, et ma ei vahetaks seda ühegi teise kogemuse vastu," ütles Päikeselaagri patroon pr Marina Kaljurand. "Laste naeratused ei unune, vastupidi – nad innustavad ja kannustavad. Loodan, et meil õnnestub koguda piisavalt raha, et kutsuda laagrisse 220 last. Kutsun kõiki Päikesegalale – tulge ja veedame õhtu koos, et vähekindlustatud perede lapsed saaksid vahva suve!"

Tegusaid naisi koondav Tallinn Reval Rotary Klubi on oma südameasjaks võtnud vähekindlustatud peredest pärit laste aitamise. Tallinn Reval Rotary Klubi korraldatava Päikeselaagri moto on: "Iga seeme, mis pannakse mulda, vajab päikest ja hoolt, et kasvada suureks ja tugevaks. Nii on ka lastega, kes vajavad päikest kõigisse oma päevadesse, et kasvada suureks ja õnnelikuks."

2014. aastal algatatud projekt Päikeselaager pakub igal suvel puudust kannatavate perede lastele võimaluse osaleda Peipsi järve kaldal Remniku õppe- ja puhkekeskuses tasuta suvelaagris. Seni on Päikeselaagrit korraldatud viiel järjestikusel suvel ning laagris on osalenud kokku üle 1000 lapse. Päikeselaagri toimetamistega saab end kursis hoida laagri kodulehe www.paikeselaager.ee või www.facebook.com/Paikeselaager kaudu.

Neljas Päikesegala toimub 13. oktoobril, mil Hilton Tallinn Park Hotelli ballisaal muutub üheks õhtuks mänguliseks Casino Royale’iks. Kohalolijate silmade all valmib tunnustatud kunstniku Martin Saare ainulaadne maal. Mitmekäiguline õhtusöök serveeritakse hoolikalt valitud veinidega. Õhtu meeleolu loovad Kristjan Kasearu ja Charlekas. Külalisi ootab rikkalik šampanjabaar, üllatused ja heategevuslik oksjon ning õhtut juhib Andres Torm. Galaõhtu jätkub Casino Royale´ile omases atmosfääris Olympic Park Casinos!

Õhtu tulud annetatakse puudust kannatavate perede lastele 2019. aasta Päikeselaagri korraldamiseks.

Päikesegala piletimüük kestab 8. oktoobrini! Palume kõigil liituda soovijail teha ülekanne Tallinn Reval Rotary Klubi MTÜ kontole EE811700017003987838 hiljemalt 8. oktoobriks, märksõnaga "Päikesegala 2018". Maksel palume märkida osalejate nimed.