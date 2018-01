Pakase saabumise eel on öömajad kodutute vastuvõtuks valmis

Tallinna linnavõimu kinnitusel jätkub Tallinna öömajades vabu kohti ka pakase saabumisel.

"Tekkinud miinuskraadid ei ole väga palju öömajade täituvust seni mõjutanud, kuigi eelnevad aastad on näidanud, et kui külm kestab kauem, siis on Tallinna öömajades asukaid rohkem. Kui temperatuur peaks oluliselt langema, siis vastavalt korraldusele on öömajad avatud ööpäevaringselt," märkis Tallinna linnavõim, vahendas BNS.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on Tallinna kodutute öömajades õhkkond rahulik ning ei esine vägivalda ega kuritegevust. "Värskelt valminud kliendiküsitluse kokkuvõttest selgus, et viiepallisel skaalal hinnatakse sisekorrast kinnipidamist hindega 4,8 ning toimetuleku paranemist hindega 4,3," selgitas Mölder.

Ta lisas, et öömajades töötavad ka sotsiaaltöötajad ja turvamehed ning öömajad on varustatud kaameratega. "Olukord saaks kindlasti olla veelgi parem, kuid see on praegu siiski rahulik ja turvaline," lisas Mölder.

Akadeemia tee öömaja avamisega on alates oktoobrist taas avatud kõik kolm Tallinna öömaja. Merelahe 4 asuv öömaja on taasavatud 1. septembrist. Alasi 8 öömajas osutatakse kodututele teenust aastaringselt.

Merelahe 4 ja Akadeemia tee 34 kodutute öömajad on avatud kella 19-9, Alasi 8 öömaja on aga avatud kella 21-9. Kodutute öömajades on kohti kokku 124 - Alasi öömajas 60 kohta, Merelahe öömajas 26 kohta ja Akadeemia tee öömajas 38 kohta.