Pakri pangalt merre sõitnud autos hukkus inimene

Harjumaal Paldiski juures asuvalt Pakri pangalt sõitis sõiduauto merre, mille juhikohalt leidsid päästjad surnukeha.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) operatiivjuhi Veiko Randlaine sõnul sai politsei kell 17.50 teate, et Pakri tuletorni juures on tumedat värvi auto umbes 15-20 meetri kaugusel kaldast tervenisti vee all. Põhja prefektuuri merepäästeüksus tegi kindlaks, et autos on surnukeha, vahendas BNS.

Randlaine ütles, et päästemeeskonnad valmistuvad sõiduki merest välja toomiseks.

"Auto uksi pole võimalik vees avada ning töötame päästjatega, et auto kaldale tuua ja seejärel saame hakata inimest tuvastama. Tegu on kurva sündmusega ning teeme omaltpoolt kõik, et välja selgitada juhtumi täpsemad asjaolud," sõnas ta.

Tänavu aprillis sõitis üks auto samas kohas merre ja selle juht hukkus.

Kella kümne ajal õhtul said tuukrid autost kätte 28-aastase mehe surnukeha. Hetkel ei ole põhjust arvata, et autos oleks peale hukkunud mehe veel kedagi viibinud.

"Lõpetasime päästetööd enne keskööd, kuna selgus, et õnnetuspaiga läheduses võib olla veel ühe sõjaaegse mürsu osa ning meil puudub hetkel teadmine, kui ohutu see on. Jätkame oma tegevustega hommikul, selleks et sõiduk veest kätte saada," lisas operatiivjuht Veiko Randlaine.

Ühtlasi leidsid päästjad õnnetuspaiga lähedalt asuvalt kaldalt Teise maailmasõja aegse suurtükimürsu, mille Põhja-Eesti pommigrupi demineerijad toimetasid minema.

Leitud lõhkekeha ja õnnetus ei ole omavahel seotud.